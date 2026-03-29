En una noche de alto voltaje en el estadio Pepote Spies, Almagro se impuso con claridad ante Alma Juniors por 78 a 60, en el marco de la 4ª fecha de la Liga Federal – Conferencia Centro, Zona B, desatando el festejo de su gente en un clásico que volvió a mostrar toda su vigencia.
El partido comenzó con paridad absoluta. El primer cuarto fue cerrado, con Alma encontrando respuestas desde el perímetro y Almagro haciéndose fuerte en la pintura. El parcial de 13-14 reflejó esa paridad inicial.
Almagro aplastó a Alma Juniors en el clásico
Sin embargo, todo cambió en el segundo segmento. El conjunto local ajustó su defensa, encontró efectividad desde el tiro externo y comenzó a construir una diferencia determinante. Con un gran pasaje de Matías Felcaro y Rodrigo Riquelme, Almagro metió un parcial de 30-12 para irse al descanso largo arriba 43-26.
En el tercer cuarto llegó el quiebre definitivo. El equipo de Maximiliano Barisio dominó en ambos costados de la cancha, con intensidad defensiva, buenas transiciones y eficacia ofensiva. La diferencia llegó a rozar los 40 puntos (70-31), dejando prácticamente sentenciado el encuentro.
Almagro aplastó a Alma Juniors en el clásico
En el último período, con el resultado resuelto, Almagro rotó el banco y le dio minutos a los más jóvenes. Alma Juniors mostró una leve reacción y se quedó con el parcial (27-8), aunque sin comprometer el triunfo local, que terminó sellándose 78 a 60.
En el ganador, hubo varias figuras destacadas: Matías Felcaro fue el máximo anotador con 17 puntos, acompañado por Rodrigo Riquelme (15), Ulises González (14) y Mateo Spies (11), en una producción colectiva sólida.
Almagro aplastó a Alma Juniors en el clásico
Por el lado de Alma Juniors, el más destacado fue Facundo Breques, también con 17 puntos, bien secundado por Valentino Medrano y Facundo Rittiner, ambos con 14 unidades.
Almagro celebró un triunfo contundente en el clásico, mostrando carácter y jerarquía para posicionarse con firmeza en la competencia. Mientras tanto, Alma Juniors deberá reacomodarse tras un duro golpe, en un torneo que recién comienza y todavía tiene mucho por delante.
Síntesis
Almagro: Matías Felcaro 17, Rodrigo Riquelme 15, Ulises González 14, Mateo Spies 11, Enzo Durigon 8, Bruno Santillán 6, Franco Parola 5, Juan Riquelme 2, Joaquín Jeandrevin 0, Thiago Mathieu 0, Guillermo Pfeiffer 0. DT: Maximiliano Barisio.
Alma Juniors: Facundo Breques 17, Valentino Medrano 14, Facundo Rittiner 14, Nicolás Bravo 8, Nicolás Correnti 5, Ignacio Morelli 2, Lucas Lauxmann 0, Santiago Blainq 0. DT: Sebastián Puñet.