Liga Nacional de Básquet

Unión no estuvo fino en el cierre, perdió en Comodoro y sigue complicado en la pelea por la permanencia

Fue 90 a 81 ante Gimnasia, el puntero de la competencia. El equipo de Rearte sufrió su 12ª derrota en sus últimas 13 presentaciones y quedó en el décimo séptimo puesto, apenas un partido por encima de Atenas de Córdoba. El tatengue regresa a Santa Fe para disputar los últimos 2 juegos de la temporada frente a Ferro y San Martín de Corrientes.