En la noche de este miércoles, el estadio Socios Fundadores de la localidad de Comodoro Rivadavia fue escenario de la trigésimo cuarta presentación de Unión de Santa Fe en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional.
Unión no estuvo fino en el cierre, perdió en Comodoro y sigue complicado en la pelea por la permanencia
Fue 90 a 81 ante Gimnasia, el puntero de la competencia. El equipo de Rearte sufrió su 12ª derrota en sus últimas 13 presentaciones y quedó en el décimo séptimo puesto, apenas un partido por encima de Atenas de Córdoba. El tatengue regresa a Santa Fe para disputar los últimos 2 juegos de la temporada frente a Ferro y San Martín de Corrientes.
Con la necesidad de cortar la extensa racha negativa por la que atraviesa en esta recta final de la fase regular, los dirigidos por Ariel Rearte visitaban a Gimnasia, el equipo que hoy es único puntero de la máxima categoría del básquetbol argentino.
Tras 30 minutos más que positivos, donde logró combinar pasajes de eficacia en ataque con intensidad en defensa, Unión se quedó sin resto físico y con un parcial negativo de 27 a 12 terminó perdiendo ante un conjunto patagónico que supo imponer la jerarquía de un plantel mucho más extenso y competitivo.
Vale recordar que el tatengue afrontó este compromiso con dos fichas mayores menos por las recientes bajas de Isaiah Brown (cortado por bajo rendimiento) y Daniel Hure, quien se pierde el cierre de la campaña por una afección cardíaca.
Con esta nueva derrota, Unión quedó en el 17º lugar de la tabla, apenas un lugar por encima de Atenas de Córdoba y Argentino de Junín, los elencos que hoy deberían disputar el play out por la permanencia en la Liga. Con registro de 12-22, al tatengue le quedan los dos cotejos de local ante Ferro y San Martín de Corrientes el 15 y el 19 del corriente.
Además de conseguir buenos resultados en dichos encuentros, el representante santafesino debe seguir de cerca los partidos de los otros equipos implicados en esta pelea: San Lorenzo y Platense que tienen una victoria màs, Racing de Chivilcoy que tambièn suma 12 triunfos (y 21 reveses) y el griego cordobés, que tiene registro de 11-21 y dos choques menos que el tatengue.
El partido
El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado, destacando Anyelo Cisneros para Gimnasia y Martín Cabrera en Unión. El Tatengue logró pasar al frente (17-14) gracias al aporte de Franco Balbi y pese a los intentos por parte del Verde en el final, Unión estiró su ventaja con un triple de Felipe Queiroz y se llevó el primer cuarto por 26-21.
Durante el segundo período, el encuentro continuó el mismo desarrollo, pero el Mens Sana con un triple de Marcos Chacón achicó la diferencia a un punto (27-26). En los últimos minutos del cuarto, Unión sacó provecho de la falta de efectividad del local y con el aporte de Balbi y Emiliano Basabe se fue al descanso arriba por 46-39.
En la segunda parte, el conjunto santafesino estiró su diferencia a trece puntos (62-51) gracias a cinco triples consecutivos por parte de la visita, a partir de ahí, Unión administró su ventaja a su favor, pero Gimnasia en el cierre del tercer cuarto logró achicar a el marcador con Martiniano Dato y Cisneros para cerrar el cuarto 69-63.
En el comienzo del último período, el local gracias a un triple de Mauro Cosolito, redujo a la mínima la desventaja (69-68). A partir de ahí, con buenas defensas y los triples de Sebastián Carrasco y Chacón, Gimnasia dio vuelta el marcador (78-74) a falta de seis minutos.
Pese a los intentos de la visita para volver a ponerse en cabeza, el conjunto patagónico administró el juego para seguir estirando la diferencia y llevarse el juego por 90-81.
La síntesis
GIMNASIA (CR) 90: Emiliano Toretta 7, Martiniano Dato 17, Federico Grun 7, Angelo Cisneros 18, Bryan Carabalí 6 (FI) Marcos Chacon 11, Sebastián Carrasco 5, Kenneth Horton 2, Carlos Rivero 11, Mauro Cosolito 6. DT: Pablo Favarel.
UNIÓN 81: Franco Balbi 16, Martín Cabrera 18, Yeferson Guerra 13, Emiliano Basabe 18, Chris Vogt 6 (FI) Facundo Chamorro 0, Theo Akwuba 7, Felipe Queiros 3. DT: Ariel Rearte.
Parciales: 21-26, 39-46 y 63-69.
Árbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y José Domínguez.
Cancha: Socios Fundadores.