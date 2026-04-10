Este sábado 17.15 visita al copero Estudiantes

Unión buscar dar el golpe y quedarse con toda “La Plata”

En principio, Nico Paz le ganó la pulseada a Emiliano Álvarez como el reemplazante del suspendido Lautaro Vargas. Entre expulsados, suspendidos, lesionados y reservados para la Libertadores, el “Cacique” pone un Estudiantes alternativo.