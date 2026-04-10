Está cuarto y quedan cuatro. No es un juego de palabras y el Unión de Madelón sabe a la perfección que el sueño de clasificar, otra vez, a un “mata-mata” está a la vuelta de la esquina.
Unión buscar dar el golpe y quedarse con toda “La Plata”
En principio, Nico Paz le ganó la pulseada a Emiliano Álvarez como el reemplazante del suspendido Lautaro Vargas. Entre expulsados, suspendidos, lesionados y reservados para la Libertadores, el “Cacique” pone un Estudiantes alternativo.
Pero también conoce lo comprimida que está la zona. Enfrente, este sábado desde las 17.15 en UNO, estará un Estudiantes que viene de desgastarse en Medellín (algunos jugadores intoxicados y otros con fiebre) y que el martes está obligado a ganarle a Cusco por la Libertadores.
¿Sirve el punto?: ¡Hay que dar el batacazo!
Unión, que le ganó con autoridad al Deportivo Riestra y que no debió sufrir hasta el final por esa falta de efectividad, debiera leer estos 90 minutos contra el “Pincha” como una linda chance de dar el golpe de visitante arriba de la mesa. Ir a La Plata y quedarse con toda la plata.
El juez designado para Estudiantes-Unión (Yael Falcón) de este sábado en UNO será “mundialista”. Es que el arbitraje argentino vuelve a hacerse escuchar en la escena mayor del fútbol mundial.
La confirmación de Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez como representantes rumbo al Mundial 2026 no es solo una designación: es la validación de un proceso técnico que logró reposicionar al arbitraje nacional en la élite que regula la FIFA bajo los parámetros de la IFAB.
Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, tres jueces nacionales serán parte de la cita máxima del fútbol. Falcón Pérez representa la evolución del arbitraje argentino en sintonía con las exigencias del fútbol actual
En un juego donde los detalles definen, su principal fortaleza radica en la precisión interpretativa en jugadas finas: manos, contactos en el área y disputas límite. Se distingue por un manejo sólido del protocolo VAR, con intervenciones criteriosas y alineadas a los estándares internacionales.
El más joven del grupo y con menor recorrido internacional, Falcón Pérez, de 37 años, aporta frescura y una rápida adaptación al entorno tecnológico, proyectándose como una pieza de presente y, sobre todo, de futuro en la élite arbitral.
En cuanto al once de Leo Madelón, todo parece indicar que finalmente Nico Paz le ganó la pulseada a Emiliano Álvarez para quedarse con el viejo número “4”.
Como se sabe, Lautaro Vargas (figura contra Riestra) llegó a las cinco amarillas y se pierde el juego en la ciudad de las diagonales. Hablando de amarillas, el que quedó “colgado” es Marcelo Estigarribia: el “Chelo” tiene cuatro.
Leo pone a Nico Paz por Lautaro Vargas
Matías Mansilla; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia serán los once de Leonardo Carol.
En cuanto al rival “Pincharrata”, uno de los grandes interrogantes que tuvo la previa del encuentro entre Estudiantes de La Plata en Colombia ante el Independiente Medellín, por el arranque de la Copa Libertadores de América, tenía que ver con Guido Marcelo Carrillo, ya que su presencia estuvo en duda hasta pocas horas antes al comienzo del juego.
Es que el capitán del Pincha amaneció con un cuadro de intoxicación, con algunas líneas de fiebre y también mucho malestar estomacal. Algunos otros integrantes del plantel de Alexander Medina también corrieron con la misma situación, aunque el más afectado en el grupo era el artillero de Magdalena.
Lo concreto es que el goleador solo pudo estar 62 minutos del campo de juego, siendo reemplazado por Adolfo Gaich, sin mostrar su mejor versión, visiblemente afectado por esta situación. El delantero se fajó con los centrales, mostró parte de su repertorio, pero ya en el comienzo del complemento se lo notó agotado.
Es importante destacar que Carrillo había sido preservado con San Lorenzo el pasado viernes en el Nuevo Gasómetro por un golpe en su rodilla izquierda que le produjo una sinovitis, aunque eso no afectó su presencia en la noche del miércoles en el Atanasio Girardot frente al Poderoso.
Difícilmente el atacante pueda ser considerado para el choque contra Unión en UNO del sábado por la tarde, primero por los tiempos de recuperación, pero lo más importante por la trascendencia que tiene el duelo con Cusco el martes venidero en el Jorge Luis Hirschi, buscando el León sus primeros tres puntos en la Libertadores.
Estudiantes-Unión, este sábado a las 17.15 en La Plata. Con el Tate en modo “mata-mata” y con el “Pincha” pensando en la Copa, todas las diagonales conducen a un solo lugar para el Tate: dar el golpe y quedarse con toda “La Plata”.