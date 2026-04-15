Se festeja el cumple y hay fútbol a las 20.30

Unión, con la vuelta de Vargas y el “Chelo” colgado para el viernes

Ese “once titular”, que además de salir de memoria es el que banca la campaña, estará contra el necesitado y mejorado Newell’s de FDK. La AFA designó a Fernando Espinoza como juez en el 15 de Abril.