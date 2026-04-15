Mientras la AFA determinó que el siempre particular Fernando Espinoza arbitre Unión-Newell’s, este viernes desde las 20.30 en Santa Fe, el once titular de Leo Madelón está “más cantado que el Himno”, con la vuelta de Lautaro Vargas y el resto los habitualmente soldados que van al frente en este primer semestre del año.
Unión, con la vuelta de Vargas y el “Chelo” colgado para el viernes
Ese “once titular”, que además de salir de memoria es el que banca la campaña, estará contra el necesitado y mejorado Newell’s de FDK. La AFA designó a Fernando Espinoza como juez en el 15 de Abril.
Volviendo a Espinoza, juez del cruce entre tatengues y “leprosos”, sus colaboradores serán: José Castelli como asistente 1; Mariano Ascenzi asistente 2. El cuarto árbitro será Nelson Bejas, mientras que en el VAR y AVAR trabajará Yamil Possi junto a Gerardo Lencina.
La vuelta esperada del "4"
Lautaro Vargas (ausente contra Estudiantes por cinco amarillas) por Nicolás Paz será el único retoque de Leo para este partido casi determinante del viernes a las 20.30: si Unión gana, empieza a soñar con el mata-mata.
Como se sabe, la AFA desde lo administrativo despejó las dudas y finalmente Marcelo Estigarribia llegó a cuatro amarillas en el acumulado, por lo que podrá arrancar como titular pero quedará “colgado”, pensando en los dos juegos de cierre: Vélez en el José Amalfitani el lunes 26 de abril y el postergado contra Talleres de Córdoba en casa (fecha y hora a confirmar).
Hay todo un karma en el Mundo Unión con los famosos cambios, las variantes y los relevos cuando el DT “debe” (por cansancio o por algún accidente del juego) tocar el once titular. Por lo pronto, para empezar el viernes a las 20.30 contra Newell’s, vuelven los que la gente conoce de memoria.
En cuanto a las famosas amarillas, más allá de Marcelo Estigarribia (4), hay tres titulares que tienen tres (3) tarjetas: Cristian Tarragona, Brahian Cuello y Julián Palacios.
Kudelka: ¿quién va de "9" por Cóccaro?
Por el lado de Newell's, rival del Tate,existe incertidumbre sobre la presencia de Matías Cóccaro. La contractura que obligó al reemplazo del atacante uruguayo en el último partido puede dejarlo al margen de la 15ª fecha. Faltan pocos días y es reducido el tiempo con el que contará para recuperarse. Las alternativas para reemplazarlo son tres, pero la ventaja la tiene Francisco Scarpeccio. El juvenil fue la principal opción del entrenador cuando debió elegir del banco el sustituto de Cóccaro en los dos últimos compromisos.
"Lo veo muy bien. Necesitábamos un jugador de presión alta", explicó Kudelka sobre la decisión de que Scarpeccio ingrese por Cóccaro durante el encuentro contra San Lorenzo en el Parque. Más allá de las características del delantero de 20 años, es evidente que está en la consideración del técnico para este presente, por encima de Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez.
La primacía de Scarpeccio por sobre los otros dos delanteros es un mensaje de Kudelka. Expone sin vueltas su preferido si es que falta Cóccaro. Mirando el futuro, para cuando concluya el torneo Apertura, queda abierta la duda sobre la situación de Hoyos y Ramírez. Porque en la actualidad se encuentran relegados y cada vez juegan menos.
Si Cóccaro no llega en condiciones para el partido en el estadio 15 de Abril, Scarpeccio es el gran candidato a jugar de titular, asegura La Capital. El juvenil reemplazó al uruguayo en el segundo tiempo contra Central Córdoba (3-1) en Santiago del Estero, convirtiendo un gol, el primero de su carrera, mientras Ramírez y Hoyos siguieron el trámite desde el banco.
Una historia que se repitió frente a San Lorenzo (0-0) en el Coloso. Cóccaro se retiró lesionado a los 22' y el que entró fue Scarpeccio, con sus compañeros centrodelanteros sentados otra vez en el banco hasta el final del partido. "Soy un nueve de área que tiene la virtud de manejarse bien en esa zona", manifestó el juvenil en una entrevista con La Capital de 2023, cuando tenía 17 años y todavía no asomaba en la primera.
El gol que necesita todo nueve apareció en Santiago del Estero. Convirtió en el tercero de sus cuatro partidos en primera división, aunque si se cuentan los minutos, jugó apenas algo más de un encuentro. En este breve lapso dio indicios de sus condiciones para explotar el juego aéreo a partir de su altura, la capacidad para posicionarse dentro del área, la explosión de los espacios y la presión en la salida del rival.
Mientras Scarpeccio se hace un lugar, los otros nueve que hoy son relevos están perdiendo espacios. Hoyos no juega desde hace tres fechas, cuando entró contra Gimnasia de Mendoza. Participó de las primeras 8 fechas, hasta el clásico, ya sea de titular o entrando desde el banco. Anotó un gol en el 1 a 1 contra Independiente de la 2ª fecha.
Una situación similar es la del Colo Ramírez. La intención de que se potencie y se revalúe, considerando los 4 millones de dólares que pagó el club por su pase en 2024, por ahora se frustró. Ni bien asumió, Kudelka lo confirmó de titular y le dio la cinta de capitán contra Central. Estuvo entre los once en los dos siguientes partidos (Platense 0-0 y Lanús 0-5). Desde ese instante, fue suplente, sin pisar el campo de juego en los siguientes y últimos tres compromisos.
Otra señal de que a Kudelka no les termina de convencer la actualidad de Hoyos y Ramírez es que en ciertos momentos de partidos recientes fue la ubicación de nueve de Luciano Herrera, siendo que su puesto natural es de extremo. "Los juveniles tienen posibilidades", dijo Kudelka en relación a la cantidad de jóvenes que terminaron jugando el partido frente al Ciclón. El técnico les dio confianza. La que depositará en Scarpeccio si Cóccaro no mejora. Los otros nueve, los de mayor recorrido, deberán exigirse para ganarse la consideración del conductor rojinegro.