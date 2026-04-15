Catamarca 2652, hoy Eva Perón. Ese 15 de julio de 1907 (hace 119 años), Belisario Osuna, Antonio Baragiola, Néstor Casabianca, Enrique y José Fayó, Pedro Gibella, Secundino Noceda, Federico Achenbach, José Cepeda, Guillermo Drenner, Cayetano Bossi, José Trentini, Primo Billordo y Guillermo Scartascini se decidieron a fundar un club. Eran jóvenes inquietos que se iluminaron en el gran Alumni de aquellos tiempos para formar una institución que llevara sus colores (rojo y blanco a bastones verticales) y que tenga como nombre Unión, sin saber ni imaginarse que iban a convertirse, más que en fundadores de un club, en el origen de una pasión que atravesó generaciones y se hizo carne y corazón en miles y miles de santafesinos a través del tiempo.
Con vos siempre estará tu gente, querido Unión de Santa Fe
Aquel 15 de abril de 1907, en Eva Perón entre San Martín y San Gerónimo, un grupo de jovencitos inquietos jamás soñaron que estaban dando nacimiento a una pasión que se transmitió de generación en generación.
Desde aquella primera cancha donde hoy está el Colegio del Calvario, pasando por la segunda (donde luego se construyó la Universidad Nacional del Litoral) y finalizando en la actual sede, con ese estadio que en tres años cumplirá el centenario, Unión fue armando una línea de tiempo con equipos inolvidables, con jugadores que trascendieron la institución y se convirtieron en figuras mundiales, dirigentes avezados que actuaron con pasión pero también con inteligencia y creatividad, y también con aquellos fracasos de los que logró levantarse siempre, con el irrenunciable apoyo de su gente como motor indispensable del crecimiento y el renacer deportivo e institucional.
Hubo siete ascensos a Primera desde aquella aventura iniciada el 28 de abril de 1940 de empezar a militar en el círculo de Afa, un subcampeonato en 1979 sin perder aquella final ante River pero dejando el título en manos del “millonario” por la ridícula reglamentación del “gol de visitante vale doble”, los tres campeones del mundo surgidos de sus canteras (Luque, Pumpido y Perezlindo), la creación de La Tatenguita a principios de los 70, antes la pileta olímpica que construyó el doctor Mario Iparraguirre, la creación de un instituto educativo que es modelo, la participación en la Sudamericana de estos últimos tiempos, la compra de Casa Unión para incrementar el patrimonio son algunos de los hitos (solo unos pocos) de una historia que se fue transmitiendo de abuelos a nietos a lo largo de las generaciones. Y una historia que así continuará por los siglos de los siglos, porque así son las pasiones, nunca mueren, jamás se terminan, tienen punto de partida pero no admiten un final.
El video oficial de Unión sobre la vigilia del 15 de Abril
Nadie es más importante que la misma institución y tampoco nadie puede entenderse o creerse imprescindible. Unión tuvo grandes dirigentes que intentaron, con grandeza y sentimiento, llevar al club a lo más grande. Pensaron y creyeron que nada era imposible. Así buscaron la gloria y se animaron a poner a Unión en el tapete, como por ejemplo se logró en ese segundo lustro de la década del 70, que fue el mejor momento deportivo de la institución (el ascenso de 1974, el gran equipo del Toto Lorenzo del 75 y las grandes campañas del 78 y 79).
Más allá de que alguna vez se impuso aquello de “Unión no es un club de fútbol sino un club con fútbol”, nadie puede ignorar – mucho menos la clase dirigente – que el corazón del club es el fútbol. Esto exige pensar, proyectar, planificar y actuar en función de dar pasos firmes y ambiciosos. Hace poco, Madelón dijo: “Vamos a pelear el campeonato”. No lo prometió, no lo aseguró, no ilusionó de manera desmedida al hincha. Dijo lo que pensaba en un fútbol en el que nada es imposible y en el que hay que actuar con una buena dosis de grandeza, aprovechando al máximo la confianza que le da el verdadero dueño del club (el socio), pero dando respuestas adecuadas a ese respaldo. Sin mentiras y sin promesas falsas, pero a la altura de lo que el hincha quiere y se merece.
Cinco hitos de su historia
1929. Inauguración del Estadio “15 de Abril”. El 28 de Abril de 1929 queda oficialmente inaugurado su actual estadio, en Avenida López y Planes y Boulevard Pellegrini. La cancha de Unión fue la primera de la ciudad de Santa Fe en contar con tribunas de cemento e iluminación artificial. El nuevo estadio se iba a inaugurar el 6 de abril de 1929, pero debido a inclemencias climáticas se inauguró el 28, en un partido entre Unión y un combinado de la Asociación Argentina de Fútbol Amateur.
1966. Primer ascenso a Primera División. El 26 de noviembre de 1966, Unión logra el Campeonato y alcanza su primer ascenso a Primera División, derrotando en Santa Fe a Talleres de Remedios de Escalada por 3 a 0. El director técnico fue el uruguayo Washington “Pulpa” Etchamendi, verdadero hacedor de un gran equipo que contó con los goles del Fantasma Ruiz, la precoz aparición de Mario Nicasio Zanabria, la prestancia de Victorio Nicolás Cocco, la personalidad del Nene Jorge Gómez y una defensa que era una verdadera muralla, con Tremonti en el arco y los zagueros Figueroa y Sauco. Durante toda la primera rueda, Unión mantuvo su valla invicta en Santa Fe.
1975. La gran revolución. La gran revolución de 1975 fue cuando Unión se transformó en la sensación del fútbol argentino y el centro de atención de todo el país. El primer paso fue la contratación del director técnico: el elegido fue el popular “Toto” Juan Carlos Lorenzo, que había dirigido a la Selección Argentina, fue Campeón con San Lorenzo y regresaba al país desde el Atlético de Madrid, para dirigir a Unión. De la mano del “Toto” llegaron refuerzos de primer nivel: Gatti, Suñé, Mastrángelo, a los que se sumaron Bottaníz, Marchetti, Trossero, Espósito, Tojo, Cocco, Trullet… Un verdadero equipazo que fue la sensación del campeonato. El 6 de abril de 1975 Unión goleó a Racing de Avellaneda por 7 a 1. Este resultado se transformó en la mayor goleada obtenida en la historia tatengue en Primera División.
1979. Subcampeón de Primera. En 1979, Unión culminó un ciclo futbolístico brillante y llegó a la cima, al jugar con River Plate la final del Campeonato Nacional de Fútbol. El millonario, dirigido por Angel Labruna, contaba con grandes figuras como Fillol, Passarella, Juan José López, Reinaldo Merlo, Osvaldo Alonso y Leopoldo Luque. Unión formaba con Pumpido; Hugo López, Mazzoni, Cárdenas y Regenhardt; Alberto, Telch y Ribeca; Pitarch, Paz y Alí. La primera final terminó igualada 1 a 1 en Santa Fe: abrió la cuenta Mazzoni para Unión e igualó Alonso sobre el final. En el Monumental, empataron con el marcador en blanco, en un final dramático: Fillol, el mejor arquero del mundo en ese momento, le tapó un mano a mano a Eduardo Stelick en los instantes finales del partido. A la postre, el tate fue Subcampeón sin perder con el Campeón, quedándose River con el título por haber convertido un gol de visitante.
2019. Debut internacional. Fue ante Independiente del Valle, que luego resultó campeón de aquella Copa Sudamericana. El partido de ida se jugó en el 15 de Abril el 20 de marzo de ese año y Unión ganó 2 a 0 con goles de Mazzola y Lotti. Después, cayó en la revancha, por penales, en el Atahualpa de Quito. Al año siguiente, en 2020, se produjo la segunda participación en la Sudamericana, dejando en el camino a Atlético Mineiro y Emelec, perdiendo luego en tercera ronda con Bahía de Brasil. Luego llegaron dos participaciones más en el mismo certamen, la última en 2024.