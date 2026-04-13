Luego del recital de Tan Biónica, el sábado pasado en el 15 de Abril, se procedió de inmediato al desmantelamiento de la cobertura del césped para la multitud que fue al campo para ver de cerca el desempeño del conjunto musical, y se observó que el campo de juego del estadio ha quedado en impecables condiciones y que con riego y un corte que se hará seguramente en las horas o el día previo al encuentro con Newell’s, programado para el viernes a las 20.30.
La cancha de Unión luego del recital del sábado y la vigilia del nuevo cumpleaños
El campo de juego quedó muy bien y no será un problema pensando en el cotejo del sábado ante Newell’s. Este martes a la noche se hará la habitual convocatoria tatengue para esperar la llegada del 15 de abril.
De esta manera, será un problema menos teniendo en cuenta, por ejemplo, que el campo de juego del estadio de River no quedó para nada bien luego del recital de ACDC. Es verdad que fueron tres shows lo que se desarrollaron y con mayor afluencia de público que el sábado, pero es bueno destacar que la cancha de Unión (que siempre está en muy buenas condiciones) ha quedado bien y no será un inconveniente para el viernes.
Dicho esto, hay que ver de qué manera se va desarrollando el trabajo de la semana aunque todo parece indicar que la única variante de Madelón se dará con el retorno de Lautaro Vargas a la titularidad y que se esperará la evolución de algunos jugadores, como por ejemplo Diego Armando Díaz, que se recupera de una lesión muscular, al igual que el “Rayo” Tomás González, que estuvo en el banco en un par de oportunidades y podría ser una alternativa para ser convocado a concentrar, siempre que se recupere de la molestia física.
A Unión le quedarán tres partidos, dos de local (Newell’s y Talleres) y uno de visitante (Vélez). La zona está muy apretada, al punto tal que cuando Unión estaba ganando el sábado en La Plata, había llegado a la primera posición, pero la derrota lo relegó y necesitará sumar un buen porcentaje de puntos en estos dos partidos para asegurar la clasificación a la fase final.
"No sé si es merecido el triunfo de Estudiantes"
Después del partido con Estudiantes, el único jugador de Unión que habló fue Mauro Pittón, el capitán rojiblanco. El referente rojiblanco expresó su frustración por el resultado y destacó el esfuerzo del equipo: “Es una lástima, porque creo que hicimos un gran esfuerzo. El equipo tuvo un buen rendimiento durante todo el partido y, en una jugada desafortunada con muchos rebotes, se nos escapa y nos vamos sin nada”.
El mediocampista remarcó el golpe anímico que significó el desenlace: “Obviamente que nos duele. Venimos a cualquier cancha a competir de igual a igual contra todos los rivales. El grupo hace un esfuerzo muy grande y cuando no se refleja en los resultados, o se escapa en pequeños detalles como hoy o contra Independiente, da bronca. El equipo rinde y compite, pero nos quedamos sin nada”.
Sobre el desarrollo del juego, Pittón consideró que Unión había hecho méritos para llevarse algo más: “Nos vamos sin nada cuando no sé si en el transcurso del partido era merecido que ganara Estudiantes. Tuvieron las situaciones de los goles, pero nosotros también hicimos un buen partido. Siempre hay cosas para pulir, detalles, jerarquía, recursos… Pero vamos a seguir trabajando y confiando en lo que hacemos”.
Pensando en el tramo final del torneo, donde se juega la clasificación, el volante fue claro: “Hay que mantener el equilibrio. Cuando ganamos no éramos los mejores y hoy que perdimos no somos los peores. Tenemos que sostener el trabajo, confiar en eso y seguir mejorando”.
Por último, ya puso la mira en lo que viene: “Quedan tres fechas y jugaremos ante rivales directos. Siempre queremos sumar de a tres, el equipo lo demuestra buscando atacar y generar situaciones. Hoy nos vamos con las manos vacías, pero hay que dar vuelta la página y pensar en Newell’s”, concluyó el capitán rojiblanco.
Las vísperas del 119 aniversario tatengue
Por último, se está preparando la vigilia de un nuevo aniversario (el 119) de la institución. Como es costumbre, el pueblo tatengue se autoconvocará este martes 14 por la noche, aproximadamente a partir de las 20, en la esquina de bv Pellegrini y López y Planes para esperar la llegada de la hora 0 del 15 de abril y así festejar el nuevo aniversario del club de sus amores.
No se especificó nada aún, pero hay que gastar a cuenta de que habrá números artísticos musicales para amenizar la espera, aguardando el festejo que llegará en el primer segundo del nuevo día.