“Fue un partido con pocas llegadas donde no te podés equivocar, Estudiantes tiene estas cosas, no le puedo reclamar nada a los jugadores dieron el máximo. A veces te cansás, en otro momento los cambios entraron bien, pero no es que anduvieron mal, el momento del partido no permitió que agarremos la pelota”, expresó Leonardo Carol Madelón después de otra derrota fuera de Santa Fe, esta vez ante el equipo alternativo de Estudiantes de La Plata por 2-1 en la ciudad de las diagonales.
“Les dije que no es mala campaña: la meta es entrar entre los ocho”
En la frase más importante aclaró que “no le puedo reclamar nada a los jugadores, dieron el máximo”, expresó el DT. Después dijo que “los cambios entraron bien”, generando polémica entre los hinchas en redes.
“Estuvimos hablando, dejé que pasen 10 minutos para tranquilizar, les dije que no es mala la campaña, no estamos mal, hoy sumando un punto estábamos bien. Ahora hay que hacer un buen partido con Newell’s, esto se canaliza con seguridad, confío en los jugadores, de tener todo…te quedás sin nada, hay que aceptarlo, es parte del juego”, expresó el DT tatengue.
“Estudiantes tiene un plantel que jugó Copa, tienen un recambio muy grande, veníamos bien y estamos bien. El trajín del partido hizo que los jugadores que entraron no pudieran agarrar la pelota. Nos tocó perder en el final y nos duele. Tuvimos un desacople y hay que reconocer al rival también. Hablé con tranquilidad con los jugadores. Estamos en un proceso y nos pusimos como meta estar entre los ocho mejores”, cerró Leo en La Plata.
“Lo del final fue con Mancuso, se habla de algunos gestos que hizo a nuestro banco, yo no lo vi, espero no sea nada. No me gusta meterme en estas cosas, somos el equipo que menos amarillas tiene, somos sanos desde el juego, sería injusto quedarnos sin un jugador por un acto de indisciplina”, aclaró Leo acerca del tumulto final entre los jugadores de los dos equipos.
“Hay que tener equilibrio emocional con el resultado, veníamos de una buena racha, hoy el partido fue parejo, ambos tenemos buen juego en el medio, hubo imprecisiones de nuestro lado. Era para cualquiera de los dos, le tocó a Estudiantes, lo lindo del fútbol es que te deja reponer rápido. Ahora viene Newell’s, es un equipo que quiere salir de abajo”, anticipó hablando del equipo de Kudelka, próximo rival del Tate.
“El trajín del partido hizo que los jugadores que entraron no pudieran agarrar la pelota. Nos tocó perder en el final y nos duele. Tuvimos un desacople y hay que reconocer al rival también. Hablé con tranquilidad con los jugadores. Estamos en un proceso y nos pusimos como meta estar entre los ocho mejores”, cerró el entrenador.
Este viernes, 17 de abril y desde las 20.30, Unión recibirá en el 15 de Abril al Newell’s de Frank Darío Kudelka. Luego, quedará Vélez en Liniers y cerrar contra Talleres en Santa Fe.