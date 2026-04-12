La palabra de Leonardo Madelón en Unión

“Les dije que no es mala campaña: la meta es entrar entre los ocho”

En la frase más importante aclaró que “no le puedo reclamar nada a los jugadores, dieron el máximo”, expresó el DT. Después dijo que “los cambios entraron bien”, generando polémica entre los hinchas en redes.