Es muy difícil aventurarse a un pálpito sobre la cantidad de puntos que necesita Unión para asegurar la clasificación. Mucho más si partimos de la base que una cosa es hacerlo en los cuatro primeros lugares y otra diferente es en los últimos cuatro puestos. ¿Se clasifica igual?, claro que sí, pero si lo hace en los primeros cuatro puestos, se asegurará jugar partidos como local (uno, dos o quizás todos antes de la final), cosa que no ocurre en el caso de clasificar del quinto al octavo.
¿Cuántos puntos necesitará Unión para estar entre los ocho primeros?
El Tate abrirá la antepenúltima fecha cuando reciba a Newell’s, ya sin chances de clasificar y tratando de “resucitar” en un flojísimo torneo.
Pero la premisa de Unión es entrar entre los 8 primeros, cosa que hasta ahora está consiguiendo pero apenas con un punto de ventaja sobre San Lorenzo, que es el primero en quedar afuera y suma 18 puntos, contra los 19 de Unión.
Si bien Vélez, el líder de la zona, le ha sacado 6 puntos de ventaja a Unión con 9 por jugarse (ventaja que parece muy difícil de descontar a pesar de que deben jugar entre ambos), la realidad es que la zona está apretada. Tanta es la paridad, que a la hora que se jugó el encuentro del sábado entre Unión y Estudiantes, al término del primer tiempo (Unión ganaba 1 a 0), el equipo de Madelón había alcanzado la primera posición, algo que no iba a poder sostener luego con el desarrollo de la fecha, pero que en ese momento era una realidad momentánea.
Unión tiene 19 y Estudiantes, que fue campeón, clasificó con 21
Volviendo al principio, es difícil predecir la cantidad de puntos que necesita Unión. Por ejemplo, Estudiantes logró entrar con 21 en el torneo pasado (fue octavo en la zona y necesitó de varios resultados, entre ellos el de Unión ante Belgrano, para clasificar) y a la postre fue campeón. Se supone, a priori, que si Unión consigue solamente dos empates en los tres partidos que faltan y llega a 21, va a ser muy complicado que clasifique. Pero todo puede ser en este bendito fútbol argentino.
Otra cuestión es la de discernir qué es lo mejor, si enfrentar a equipos que no tienen chances o hacerlo con aquellos que son rivales directos. Por ejemplo, Unión va a jugar ante Newell’s, que está en un proceso de reorganización con Kudelka, suma apenas 10 puntos y es imposible que clasifique por más que gane los tres partidos. Pero luego jugará con Vélez y con Talleres, que son equipos que están por encima del Tate, en este momento.
Si la realidad de Newell’s es la que acabamos de describir, peor es la de Riestra, que solamente sumó 7 puntos y está último en la tabla de la zona A. Con Riestra, ahora, jugará Talleres, que tiene 21 puntos (dos más que Unión).
Luego, habrá otros enfrentamientos entre equipos que se sacarán puntos. Por ejemplo, Independiente jugará con Defensa y Justicia y los dos están por debajo de Unión (son el séptimo y el octavo del grupo, donde Unión está sexto). Boca jugará el superclásico ante River. Estudiantes, que está segundo con 24, enfrentará a Instituto, que tiene dos puntos menos que Unión, mientras que Vélez enfrentará a San Lorenzo, que está quedando afuera con 18 por diferencia de goles.
El otro equipo que está mezclado en el lote de los de arriba es Lanús, que está tercero, tiene 22 puntos y jugará en Mendoza ante Gimnasia en el partido que cerrará la disputa de la antepenúltima fecha.
El Tate puede tirarle presión al resto
Unión será el club que la abrirá, este viernes a las 20.30 ante Newell’s y podrá tirarle responsabilidades al resto en el caso de quedarse con la victoria. Sin dudas que es un final de bandera verde y que, para Unión, el partido del viernes es una verdadera final.
De por sí que lo bueno que tiene el Tate, es que de los tres partidos, dos serán en el 15 de Abril, donde la producción matemática es buena. Ya no queda margen para el lamento por esos puntos que se dejaron escapar en partidos que parecían encaminados a ser resueltos de mejor manera. Uno de ellos fue el de Independiente (ganaba 3 a 0 y lo empató 4 a 4); el otro fue el del sábado en La Plata, cuando lo ganaba 1 a 0 y se lo dieron vuelta con un gol en la agonía del partido.
En cuanto al equipo, la vuelta de Lautaro Vargas se presume como la única modificación que tendrá el equipo titular. Sin problemas de lesiones, Madelón seguramente apuntará a los once que prácticamente se están recitando de memoria para enfrentar a un Newell’s al que Kudelka tomó hundido y, para colmo, le tocó debutar en el clásico y con derrota ante Rosario Central.
Newell's remontó con Kudelka
"Vamos evolucionando partido a partido y agarrando confianza, que en este contexto, es lo más importante". Con esta frase, el zaguero de Newell's Oscar Salomón sintetizó los puntos por los cuales la Lepra consiguió siete de los últimos nueve puntos en disputa tras un arranque crítico.
En realidad, es lo que piensa y sostiene Frank Kudelka: “El equipo va progresando hacia lo que yo pretendo”, dijo, y aunque no precisó su modelo, puso orden y por ahora con eso alcanza.