Desde la Casa Madre

Unión, 119 años de historia: la pasión que ni la lluvia pudo detener

La Liga Santafesina de Fútbol, encabezada por su presidente Leandro Birollo, saludó a uno de sus clubes más emblemáticos en un nuevo aniversario. Pese al mal clima y la suspensión de los festejos oficiales, los hinchas coparon la avenida y celebraron con el corazón.