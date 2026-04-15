La Liga Santafesina de Fútbol, a través de su Comisión Directiva y con la voz de su presidente Leandro Birollo, hizo llegar un cálido y sentido saludo a uno de los clubes más representativos de la región: el Club Atlético Unión de Santa Fe, que celebró sus 119 años de vida institucional.
Unión, 119 años de historia: la pasión que ni la lluvia pudo detener
La Liga Santafesina de Fútbol, encabezada por su presidente Leandro Birollo, saludó a uno de sus clubes más emblemáticos en un nuevo aniversario. Pese al mal clima y la suspensión de los festejos oficiales, los hinchas coparon la avenida y celebraron con el corazón.
Se trata de una fecha cargada de historia, de recuerdos y de identidad, no solo para quienes forman parte de la institución rojiblanca, sino también para toda la comunidad futbolera de Santa Fe y la región.
Club social y deportivo
Unión no es solamente un club, es una construcción colectiva que se sostiene en el tiempo gracias al esfuerzo de generaciones enteras que encontraron en sus colores un sentido de pertenencia.
Desde la llamada “Casa Madre” del fútbol santafesino, el reconocimiento no solo apunta a la rica trayectoria deportiva de la institución, sino también al trabajo cotidiano que lleva adelante en la formación de niños, niñas y jóvenes.
En ese sentido, desde Pasión Liga de Diario El Litoral también se sumaron al saludo, destacando la posibilidad de compartir día a día el crecimiento de tantos chicos y chicas que encuentran en el club un espacio de desarrollo, contención y aprendizaje.
La lluvia como bendición
Más allá de los mensajes formales, el verdadero termómetro de lo que significa Unión volvió a verse en la calle. La lluvia, persistente e inoportuna, obligó a suspender los festejos oficiales previstos por la institución. Sin embargo, lejos de apagar el ánimo, el clima pareció encender aún más la pasión de los hinchas.
Pasada la medianoche del martes, y con paraguas, camperas y banderas empapadas, cientos de simpatizantes se congregaron en la tradicional avenida para celebrar un nuevo aniversario. No hubo escenario ni organización previa: solo el impulso genuino de una hinchada que decidió decir presente.
Cánticos, bombos y fuegos artificiales marcaron una postal tan emotiva como simbólica. Porque si algo define a Unión es justamente eso: la capacidad de sobreponerse a las adversidades, de mantenerse firme en los momentos difíciles y de celebrar la identidad por encima de cualquier circunstancia.
Los 119 años del club no son solamente una cifra. Representan una historia rica en logros, desafíos, crecimiento institucional y compromiso social. Desde sus inicios hasta la actualidad, Unión supo consolidarse como uno de los clubes más importantes del interior del país, con una proyección que trasciende lo deportivo.
En cada categoría, en cada disciplina y en cada rincón de la institución, late una misma esencia: la pasión. Esa que no entiende de clima, de horarios ni de dificultades. Esa que moviliza multitudes y que convierte cada aniversario en una verdadera fiesta popular.
El saludo de la Liga Santafesina de Fútbol no hace más que reflejar el reconocimiento de todo un ámbito que valora la trayectoria, el presente y el futuro de Unión. Un club que sigue escribiendo su historia día a día, con el aporte de dirigentes, jugadores, socios e hinchas.
Felicidades, Club Atlético Unión de Santa Fe. Por estos 119 años y por todos los que vendrán, siempre con la misma pasión.