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Arranque a puro gol: el Futsal santafesino tuvo un debut vibrante en el Apertura 2026

Con partidos intensos, una lluvia de goles y grandes actuaciones individuales, se disputó la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Futsal. Hubo triunfos destacados, empates electrizantes y nombres propios que comenzaron a marcar el camino.