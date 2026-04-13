La Liga Santafesina de Futsal puso primera y lo hizo con una jornada inaugural que dejó sensaciones más que positivas. El torneo Apertura 2026 comenzó con partidos de alto voltaje, donde los equipos no especularon y salieron decididos a imponer condiciones desde el inicio.
Arranque a puro gol: el Futsal santafesino tuvo un debut vibrante en el Apertura 2026
Con partidos intensos, una lluvia de goles y grandes actuaciones individuales, se disputó la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Futsal. Hubo triunfos destacados, empates electrizantes y nombres propios que comenzaron a marcar el camino.
El saldo fue una fecha cargada de emociones, goles y figuras que ya empiezan a perfilarse como protagonistas.
La actividad había comenzado entre semana con el triunfo de Polideportivo Llambi Campbell, y se extendió luego con las victorias de Colón de Santa Fe y Unión, en un arranque que mostró paridad y ambición en cada uno de los encuentros.
Uno de los duelos más atractivos se vivió entre Náutico El Quillá y Polideportivo Llambi Campbell. Fue victoria para este último por 6 a 4 en un partido cambiante y de alto ritmo. Lautaro Pancaldo, con tres goles, fue la gran figura del conjunto local, acompañado por Juan Farré.
Sin embargo, Polideportivo fue más efectivo y repartió sus goles entre Franco Acevedo y Natanael Benzel, ambos con doblete, más los aportes de Miguel Benítez y Matías Spreggero.
Otro encuentro parejo fue el que protagonizaron Sanjustino y Unión. El Tatengue logró imponerse por 4 a 3 en un duelo muy disputado. Matías Galcerán, autor de dos goles, fue determinante para la visita, que también contó con los tantos de Augusto Cortese y Mauricio Azcurra.
En Sanjustino marcaron Facundo Fernández, Alexander Vázquez y Cristofer Schmets, pero no alcanzó.
Colón de Santa Fe tuvo un estreno contundente al vencer 5 a 2 a Regatas. La gran figura del partido fue Diego Moncada, quien anotó cuatro goles y se convirtió en el máximo artillero de la fecha. Nazareno Díaz completó la cuenta para el Sabalero, mientras que Bautista Berrotarán y Mateo Passarello descontaron para Regatas.
Goleadas y empate electrizante
Uno de los partidos más espectaculares de la fecha fue el empate 6 a 6 entre STV y Deportivo Unión de Crespo. Un verdadero festival de goles donde ninguno logró imponerse, pero ambos dejaron una imagen ofensiva muy interesante.
Carlos González y Facundo González, ambos con dos tantos, lideraron el ataque de STV, acompañados por Nicolás Gigena y Leonardo Melgarejo. En la visita, Nicolás Bustamante brilló con un triplete, bien secundado por Juan Micheloni, Juan Echevarría y Leandro Quiroz.
También hubo lugar para una goleada clara: Universidad superó 8 a 3 a Belgrano de Crespo en uno de los resultados más amplios de la jornada. Cristian Obermann y Alan Zamer, ambos con dos goles, fueron las figuras de un equipo que mostró contundencia y buen juego colectivo.
Completaron la cuenta Axel Barrera, Agustín Piva, Juan Regalde y Facundo Lugrin. Para Belgrano, Jonathan Lazzaroni marcó los tres tantos de su equipo.
Por su parte, Colón de San Justo comenzó con el pie derecho tras vencer 4 a 2 a Semillero. Joan Blesio, con un doblete, fue clave en el triunfo, acompañado por Javier Nasimbera y Jesús Molina. En Semillero, Maximiliano Molina anotó los dos goles de su equipo.
Un inicio que ilusiona
El arranque del torneo dejó en claro que la temporada 2026 promete ser apasionante. La cantidad de goles, la paridad en varios encuentros y la aparición de figuras individuales generan expectativas de cara a lo que viene.
Equipos como Colón de Santa Fe, Universidad y Polideportivo Llambi Campbell comenzaron con autoridad, mientras que otros demostraron que darán pelea en cada fecha.
Además, el certamen aún tiene margen para crecer, ya que Villa Dora tuvo fecha libre y se sumará a la competencia en la próxima jornada, lo que ampliará aún más el panorama competitivo.
Con este comienzo alentador, el futsal santafesino ratifica su crecimiento y su capacidad para ofrecer espectáculo. La pelota ya está en juego y la historia del Apertura 2026 recién empieza a escribirse, con promesa de más emociones en cada jornada.