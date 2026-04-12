El fútbol siempre guarda espacio para las sorpresas, pero algunas trascienden el resultado y se transforman en hitos. Eso fue exactamente lo que logró Deportivo Santa Rosa en el predio Nery Pumpido: una victoria contundente, cargada de simbolismo y que ya ocupa un lugar especial en la historia del club.
Golpe histórico en el Nery Pumpido: Santa Rosa hizo temblar el Apertura
Deportivo Santa Rosa dio la gran nota de la cuarta fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy al vencer con autoridad a Colón de San Justo por 3 a 1. En una jornada con 30 goles, el campeonato de la Liga Santafesina de Fútbol empieza a perfilarse como uno de los más apasionantes de los últimos años en la región.
El 3 a 1 frente a Colón de San Justo, uno de los equipos más laureados de la última década en la región, no solo rompió pronósticos, sino que reafirmó una identidad basada en la humildad, el trabajo y la entrega.
El conjunto santarroseño jugó con determinación desde el primer minuto, entendiendo que tenía enfrente a un rival de jerarquía, pero sin renunciar a su idea.
Nicolás Cappelletti, Ricardo Acosta y Zacarías Mustafá fueron los autores de los goles de una noche inolvidable, mientras que Maximiliano Osurak descontó para el “Conquistador”, que nunca logró imponer condiciones.
El pitazo final desató una celebración que pareció de campeonato. Y no era para menos: se trató del primer triunfo de Santa Rosa en su historia en la Primera División A, un dato que explica la magnitud de lo conseguido.
En cada rincón del predio se sintió el impacto de una victoria que simboliza crecimiento, esfuerzo colectivo y sueños que comienzan a tomar forma.
Santa Rosa y un triunfo que vale más que tres puntos
El fútbol suele ser injusto con los equipos que trabajan en silencio, pero esta vez la historia tuvo recompensa. Santa Rosa construyó su victoria con argumentos sólidos: orden táctico, intensidad y una convicción que se sostuvo durante los 90 minutos. Supo golpear en los momentos justos y resistir cuando el rival intentó reaccionar.
Colón de San Justo, acostumbrado a este tipo de escenarios, no encontró respuestas. El equipo visitante se vio superado en dinámica y actitud, dos factores que terminaron inclinando la balanza. El “Depor” entendió que este tipo de partidos se juegan también desde lo emocional, y allí sacó una ventaja determinante.
La victoria no solo suma tres puntos en la tabla, sino que instala a Santa Rosa como un equipo a seguir de cerca. Si bien el torneo recién comienza, este resultado puede ser un punto de inflexión en su campaña. La ilusión crece, y con ella la confianza de un plantel que ya demostró que puede competir ante cualquiera.
Un torneo vibrante y con alto nivel de gol
La cuarta fecha del Apertura José Luis Burtovoy dejó en claro que la competencia está más abierta que nunca. Con un total de 30 goles, la jornada ofreció espectáculo, emociones y partidos de alto vuelo que entusiasman a los amantes del fútbol regional.
En el inicio de la fecha, el campeón Unión igualó sin goles ante La Salle Jobson, en un duelo equilibrado que no logró romperse. Sin embargo, el gran impacto llegó con el triunfo de Santa Rosa, que rápidamente se convirtió en el tema central del fin de semana.
El sábado continuó con encuentros de alto ritmo. Gimnasia y Esgrima venció 2 a 1 a Universidad, mientras que La Perla del Oeste y Ciclón Norte protagonizaron un atractivo empate 2 a 2.
En tanto, Colón de Santa Fe mostró su poderío al derrotar 3 a 0 a Sportivo Guadalupe, resultado que lo posiciona como uno de los líderes del certamen, aunque con un partido menos.
Newell’s Old Boys fue otro de los destacados al golear 4 a 1 a Independiente, en una actuación contundente. Sanjustino, por su parte, logró un triunfo ajustado ante los Náutico El Quillá por 1 a 0.
Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing repartieron puntos en un empate 1 a 1, mientras que Deportivo Nobleza superó 2 a 1 a Academia AC en un duelo muy parejo. Nacional se impuso por la mínima ante Las Flores II, y Juventud Unida cerró la jornada con una victoria 3 a 1 frente a Cosmos.
Con la tabla aún en formación y algunos partidos pendientes de la fecha 3, el torneo empieza a mostrar sus primeros indicios. Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe comparten la cima, aunque el conjunto sabalero tiene un encuentro menos, lo que podría darle ventaja en la lucha por el liderazgo.
Detrás aparecen equipos como La Perla, La Salle, Nacional y Nobleza, todos con aspiraciones claras de protagonismo. La paridad es una de las características principales de este campeonato, donde cada fecha ofrece resultados inesperados y confirma que nadie tiene el camino asegurado.
El Apertura José Luis Burtovoy recién empieza, pero ya deja sensaciones fuertes. La victoria de Santa Rosa es el mejor ejemplo: en el fútbol regional, los sueños están más vivos que nunca. Y cuando hay trabajo, convicción y pasión, cualquier historia puede escribirse.