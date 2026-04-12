Liga Santafesina de Fútbol

Golpe histórico en el Nery Pumpido: Santa Rosa hizo temblar el Apertura

Deportivo Santa Rosa dio la gran nota de la cuarta fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy al vencer con autoridad a Colón de San Justo por 3 a 1. En una jornada con 30 goles, el campeonato de la Liga Santafesina de Fútbol empieza a perfilarse como uno de los más apasionantes de los últimos años en la región.