El fútbol femenino de la región vivió una tarde que difícilmente se olvide. Argentino de San Carlos mostró una contundencia pocas veces vista y firmó una goleada histórica al derrotar por 24 a 0 a San Martín de Progreso.
Liga Esperancina Femenina: goleada histórica de Argentino de San Carlos
En una jornada oficial del torneo de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino, Argentino de San Carlos protagonizó un resultado sin precedentes al imponerse por 24 a 0 sobre San Martín de Progreso, en un partido que quedará en la historia por su abultado marcador.
Una diferencia que marcó la cancha
Desde el pitazo inicial, el conjunto sancarlino dejó en claro su superioridad, tanto en lo colectivo como en lo individual, dominando cada sector del campo de juego.
El resultado no solo refleja la eficacia ofensiva del equipo ganador, sino también una diferencia marcada en ritmo, precisión y construcción de juego. A lo largo de los 90 minutos, Argentino impuso condiciones sin darle respiro a su rival, convirtiendo prácticamente en cada avance claro que generó.
Las protagonistas de una tarde récord
El festival de goles tuvo varias figuras destacadas. Karen Acosta fue la máxima artillera de la jornada con siete conquistas, seguida por Martina Stochero, quien aportó cinco tantos. También se lució Valentina Stochero con cuatro goles, mientras que Sofía Mauro y Sofía Kessler sumaron dos cada una.
El marcador se completó con los aportes individuales de Daiara Ovelar, Malena Gordillo, Victoria Zeiter y Milagros Perren, quienes también dijeron presente en la red para sellar un resultado impactante.
Más allá de los números, el partido deja distintas lecturas. Por un lado, el gran momento futbolístico de Argentino de San Carlos, que mostró un nivel arrollador.
Por otro, el duro golpe para San Martín de Progreso, que padeció una jornada adversa en todos los aspectos y deberá trabajar para recuperarse.
Los fríos números reflejan una goleada histórica, de esas que trascienden lo estadístico y quedan grabadas en la memoria del fútbol regional. Una verdadera pesadilla para unas y una tarde soñada para otras, en un deporte que sigue creciendo y sumando capítulos intensos en cada fecha.