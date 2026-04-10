Resultado sin precedentes

Liga Esperancina Femenina: goleada histórica de Argentino de San Carlos

En una jornada oficial del torneo de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino, Argentino de San Carlos protagonizó un resultado sin precedentes al imponerse por 24 a 0 sobre San Martín de Progreso, en un partido que quedará en la historia por su abultado marcador.