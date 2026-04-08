El futsal santafesino vuelve a rodar y con él renacen las expectativas de clubes, jugadores y aficionados que aguardan con entusiasmo el inicio del Torneo Apertura 2026.
Futsal en marcha: arranca el Apertura 2026 de la Liga Santafesina
Con una programación cargada de emoción y seis encuentros repartidos entre miércoles, jueves y viernes, el fútbol de salón levanta el telón en la Liga Santafesina. El duelo entre Náutico El Quillá y Llambi Campbell dará el puntapié inicial a una temporada que promete intensidad y espectáculo.
Bajo la órbita de la Liga Santafesina de Fútbol, la disciplina vuelve a ocupar un lugar central en la agenda deportiva, reafirmando su crecimiento sostenido y su arraigo en la región.
El regreso que enciende la ilusión
El puntapié inicial tendrá lugar este miércoles 8 de abril a las 22 en el estadio Juan Leonardo Vega de CILSA, donde Náutico El Quillá se medirá ante Polideportivo Llambi Campbell en el encuentro que abrirá oficialmente el certamen.
Este duelo marcará el comienzo de una nueva ilusión para los protagonistas, que buscarán posicionarse desde el inicio en una competencia que se anticipa muy pareja.
El partido contará con el arbitraje de Oscar Loza y Facundo Benelli, mientras que Raúl Piedrabuena será el encargado de llevar el cronometraje. Como es habitual, cada detalle estará cuidado para garantizar el normal desarrollo de un espectáculo que convoca cada vez a más público.
Cronograma cargado y escenarios diversos
La actividad tendrá continuidad el jueves 9 de abril con dos encuentros de alto atractivo. A las 22, Sanjustino recibirá a Unión en el estadio Cuna de Matadores, en un duelo que promete intensidad y buen juego. El arbitraje estará a cargo de Gabriel Ibarra y Santiago Adrover, con Marcelo Derevlany como cronometrista.
Más tarde, desde las 22.30, Colón será local ante Regatas en el estadio Roque Otrino, en otro de los partidos destacados de la jornada. Carlos Céspedes e Ignacio Castellano impartirán justicia, mientras que Miguel Mesquida será el encargado del control del tiempo.
El cierre de la fecha se desarrollará el viernes 10 de abril con tres encuentros que completarán una primera jornada extensa y atrapante. En Monte Vera, en la cancha de Gimnasia y Esgrima, STV enfrentará a Deportivo Unión de Crespo a partir de las 21, con arbitraje de Ezequiel Giménez e Iván Chazarreta.
En el mismo escenario, a las 22.30, Universidad se medirá ante Belgrano de Crespo, con Roberto Monje y Joaquín Urbani como jueces. La jornada en Monte Vera tendrá a Tomás Enriquez como cronometrista en ambos encuentros.
Por su parte, Colón de San Justo será anfitrión de Semillero en el estadio Félix Colombo, también desde las 22.30. Norberto Córdoba y Walter Fernández serán los árbitros, mientras que Jesús Boga estará a cargo del cronometraje.
En esta primera fecha, Villa Dora tendrá jornada libre, aguardando su debut en la próxima presentación del certamen.
De esta manera, el futsal de la Liga Santafesina pone primera en un torneo que promete emociones, talento y una fuerte competencia entre equipos que buscarán ser protagonistas desde el arranque. Las canchas vuelven a encenderse y la pasión por el fútbol de salón vuelve a latir con fuerza en cada rincón de la región.