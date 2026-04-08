Fútbol de salón

Futsal en marcha: arranca el Apertura 2026 de la Liga Santafesina

Con una programación cargada de emoción y seis encuentros repartidos entre miércoles, jueves y viernes, el fútbol de salón levanta el telón en la Liga Santafesina. El duelo entre Náutico El Quillá y Llambi Campbell dará el puntapié inicial a una temporada que promete intensidad y espectáculo.