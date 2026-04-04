Asociación UAS

Árbitros en pleno crecimiento: lanzan curso gratuito de arbitraje en Santa Fe

La Asociación Unidos por el Arbitraje Santafesino (UAS) presentó una nueva propuesta formativa destinada a hombres y mujeres interesados en iniciarse o perfeccionarse en el arbitraje de fútbol 11 y futsal. La capacitación comenzará el 21 de abril, será gratuita y se dictará durante cuatro meses en el Foro Santafesino.