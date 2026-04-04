En un contexto donde el arbitraje continúa consolidándose como una pieza clave dentro del desarrollo del fútbol regional, la asociación Unidos por el Arbitraje Santafesino (UAS) anunció el lanzamiento de un nuevo Curso de Arbitraje en Fútbol 11 y Futsal, una propuesta formativa integral que apunta a la profesionalización y jerarquización de la actividad.
Árbitros en pleno crecimiento: lanzan curso gratuito de arbitraje en Santa Fe
La Asociación Unidos por el Arbitraje Santafesino (UAS) presentó una nueva propuesta formativa destinada a hombres y mujeres interesados en iniciarse o perfeccionarse en el arbitraje de fútbol 11 y futsal. La capacitación comenzará el 21 de abril, será gratuita y se dictará durante cuatro meses en el Foro Santafesino.
La iniciativa, de carácter gratuito, comenzará el próximo martes 21 de abril y se extenderá durante cuatro meses, con encuentros semanales todos los martes de 18 a 20 horas en el Foro Santafesino, ubicado en Avenida Freyre 2732, en la ciudad de Santa Fe.
La convocatoria está dirigida tanto a hombres como mujeres, reafirmando el compromiso de la institución con la inclusión y el crecimiento del arbitraje en toda la región.
Desde la entidad organizadora remarcaron la importancia de generar espacios de formación accesibles y de calidad: “Nos dirigimos a todos los interesados para difundir el lanzamiento de este nuevo curso, que busca brindar herramientas concretas para quienes desean iniciarse o perfeccionarse en el arbitraje”, señalaron desde UAS.
Trayectoria que respalda
Fundada en el año 2023, Unidos por el Arbitraje Santafesino ha logrado posicionarse rápidamente como una de las asociaciones más representativas dentro de la Liga Santafesina de Fútbol.
Actualmente cuenta con más de 90 árbitros asociados, entre los cuales se destacan profesionales con experiencia en la órbita de AFA, además de más de 20 árbitros con títulos nacionales y federales.
Este crecimiento sostenido no solo responde a la calidad de sus integrantes, sino también a una política institucional basada en la transparencia y el compromiso con sus asociados.
En ese sentido, desde la organización subrayan que los fondos generados son administrados de manera clara y destinados íntegramente a beneficios para los árbitros.
Entre las acciones concretas que lleva adelante la institución se encuentran la entrega de indumentaria completa de verano e invierno, remeras térmicas y bolsos, elementos fundamentales para el desempeño profesional de cada integrante.
Este acompañamiento permanente fortalece el sentido de pertenencia y contribuye al desarrollo integral de los árbitros.
Formación y oportunidades
El curso que se pondrá en marcha en abril representa una nueva apuesta de UAS para seguir ampliando la base arbitral y elevar el nivel de capacitación en la región.
La propuesta incluirá contenidos teóricos y prácticos vinculados tanto al fútbol 11 como al futsal, dos disciplinas que requieren preparación específica y actualización constante en sus reglamentaciones.
Además de brindar conocimientos técnicos, la capacitación apunta a formar árbitros con criterio, responsabilidad y compromiso, valores fundamentales para desempeñarse dentro y fuera del campo de juego. En un deporte cada vez más dinámico y exigente, la preparación adecuada se vuelve indispensable.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden comunicarse con la organización a través de los números 342-4263016 y 342-4430596, donde recibirán información detallada sobre el cursado.
La Comisión Directiva de UAS, encabezada por su presidente Mariano González, junto al secretario Maximiliano Moya y el tesorero Enzo Silvestre, además del equipo de revisores de cuentas y vocales, impulsa esta iniciativa como parte de un proyecto más amplio que busca consolidar una estructura arbitral sólida y profesional.
En tiempos donde el fútbol demanda cada vez mayor preparación en todos sus estamentos, propuestas como esta no solo abren puertas a nuevas vocaciones, sino que también fortalecen el crecimiento del deporte en su conjunto.
Desde la organización lo resumen en una invitación clara: formar parte, capacitarse y jerarquizar el arbitraje santafesino.