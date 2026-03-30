En el predio del Parque del Sur

El Tiburoncito tuvo un cierre soñado en El Quillá

Con una convocatoria masiva, grandes finales y un clima de fiesta, el Torneo Tiburoncito de Náutico El Quillá culminó su quinta edición con un balance altamente positivo. Hubo campeones en tres categorías, emoción en cada partido y una organización que volvió a estar a la altura de las expectativas.