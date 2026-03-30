El Tiburoncito tuvo un cierre soñado en El Quillá

En las instalaciones de Náutico El Quillá se vivió un fin de semana inolvidable con la disputa de las finales del Torneo Tiburoncito, que cerró su quinta edición de manera exitosa.
Con una convocatoria masiva, grandes finales y un clima de fiesta, el Torneo Tiburoncito de Náutico El Quillá culminó su quinta edición con un balance altamente positivo. Hubo campeones en tres categorías, emoción en cada partido y una organización que volvió a estar a la altura de las expectativas.
En las instalaciones de Náutico El Quillá se vivió un fin de semana inolvidable con la disputa de las finales del Torneo Tiburoncito, que cerró su quinta edición de manera exitosa.
El certamen infantil, ya consolidado como uno de los más convocantes de la región, volvió a reunir a cientos de chicos, familias y amantes del fútbol en un marco de alegría, compañerismo y pasión por el deporte.
La jornada decisiva estuvo marcada por partidos vibrantes, goles y festejos que coronaron a los campeones de la Copa de Oro en cada categoría. En la división 2015, el título quedó en manos de Santa Fe, que se consagró tras una destacada actuación, dejando como subcampeón a Cosmos FC.
En tanto, en la categoría 2016, el anfitrión El Quillá hizo valer su localía y se quedó con el primer puesto, mientras que Cosmos FC volvió a ser protagonista al finalizar en el segundo lugar. Por su parte, en la categoría 2017, Cosmos FC tuvo su revancha y se consagró campeón, relegando a El Quillá al subcampeonato.
Más allá de los resultados, el verdadero triunfo del torneo estuvo en el espíritu que se vivió a lo largo de toda la competencia. El público acompañó en gran número durante cada jornada, brindando un colorido especial en las tribunas y apoyando constantemente a los más pequeños, quienes fueron los grandes protagonistas de esta fiesta deportiva.
La Subcomisión de Fútbol de Náutico El Quillá fue nuevamente uno de los pilares fundamentales del éxito del torneo. Con una planificación previa que demandó meses de trabajo, la organización se desarrolló sin inconvenientes y con un nivel que fue destacado por todos los participantes.
Cada detalle fue cuidadosamente atendido para garantizar el bienestar de los equipos y el correcto desarrollo de los partidos, lo que permitió que el evento se desarrollara en un clima familiar y ordenado. Desde la logística hasta la atención a los clubes, todo funcionó de manera coordinada, consolidando al Tiburoncito como un torneo modelo en el fútbol infantil.
Al finalizar el certamen, Juan Carlos Monzón y Marcelo Raviolo tomaron la palabra y destacaron el esfuerzo colectivo que permitió llevar adelante una nueva edición del torneo con resultados tan positivos.
Los profesores remarcaron que el éxito alcanzado fue fruto de un trabajo sostenido en el tiempo, con objetivos claros y un fuerte compromiso de todos los involucrados.
Además, Monzón agradeció especialmente a quienes hicieron posible el evento, reconociendo el acompañamiento de las familias, los clubes participantes y el trabajo de difusión realizado por Pasión Liga, que aportó la cobertura periodística y el color de cada jornada, reflejando la alegría de los chicos dentro y fuera de la cancha.
Con la satisfacción del deber cumplido, desde la organización ya comienzan a proyectar lo que será la sexta edición en 2027, con la intención de seguir creciendo y ofreciendo un espacio donde el fútbol infantil continúe siendo sinónimo de encuentro, formación y felicidad.