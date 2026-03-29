La Perla del Oeste honró a su máximo emblema: emotivo reconocimiento a Adalberto Tobaldo
En un acto cargado de emoción y gratitud, La Perla del Oeste de Recreo rindió homenaje al entrenador que marcó una era en la institución. Adalberto “Flaco” Tobaldo, artífice de siete títulos históricos, fue distinguido en vida ante el aplauso de toda la familia futbolera.
Cerutti y Tobaldo, merecido homenaje al DT más ganador de la historia del club. Gentileza: Ana Bordón.
La Liga Santafesina de Fútbol fue escenario de un momento que trascendió lo deportivo para instalarse en el terreno de las emociones más profundas. En la ciudad de Recreo, La Perla del Oeste llevó adelante un merecido y sentido homenaje a uno de los nombres más importantes de su historia: Adalberto “Flaco” Tobaldo, hoy DT de Guadalupe.
El reconocimiento tuvo lugar en el marco de una jornada oficial, pero rápidamente se convirtió en el centro de la escena. Con la presencia de dirigentes, jugadores, allegados e hinchas, el club decidió detener el tiempo para mirar hacia atrás y agradecer a quien supo construir una de las etapas más gloriosas de la institución.
El encargado de encabezar el acto fue el presidente Pablo Cerutti, quien además tiene un vínculo especial con la historia del club, ya que también fue protagonista como jugador en épocas doradas. En su discurso, destacó la importancia de reconocer a las figuras en vida y valoró el legado imborrable que dejó Tobaldo en la institución.
“Este tipo de homenajes se realizan en vida y hoy era un buen momento de reconocer al ‘Flaco’ Tobaldo”, expresó Cerutti, visiblemente emocionado. Sus palabras reflejaron el sentimiento de toda una comunidad que supo disfrutar de los éxitos deportivos bajo la conducción del histórico entrenador.
Durante el acto, se le hizo entrega de un recordatorio simbólico que resume años de trabajo, esfuerzo y logros. Pero más allá del objeto, lo que realmente se destacó fue el afecto genuino de quienes compartieron ese momento. El aplauso cerrado de los presentes fue la mejor muestra del cariño y respeto que Tobaldo supo ganarse a lo largo del tiempo.
El homenajeado, actualmente entrenador de Sportivo Guadalupe, no pudo ocultar su emoción. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, agradeció el gesto y recordó su paso por el club con palabras cargadas de sentimiento.
“Es muy lindo el homenaje y se lo agradezco al club La Perla, en especial a su presidente y a toda la Comisión Directiva. Yo trabajé siempre para conseguir cosas importantes y en este club creo haber dejado títulos que hoy forman parte de su rica historia”, expresó Tobaldo.
El “Flaco” también tuvo palabras de gratitud para quienes lo acompañaron en cada etapa de su carrera: “Quiero agradecer a los dirigentes, jugadores y amigos que estuvieron apoyándome desde el primer logro. En fin, estos momentos son inolvidables, son una caricia al alma y un mimo para el corazón”.
Sus declaraciones reflejaron no solo la alegría del reconocimiento, sino también la dimensión humana de un entrenador que trascendió lo deportivo para convertirse en un verdadero referente institucional.
Adalberto Tobaldo. Otros tiempos. Crédito: Archivo El Litoral.
Un legado que marcó una época
Hablar de Adalberto Tobaldo en La Perla del Oeste es hablar de una etapa dorada. Bajo su conducción, el club alcanzó siete títulos que no solo engrosan las vitrinas, sino que también consolidaron una identidad competitiva y ganadora. Su trabajo dejó huellas imborrables, tanto en lo futbolístico como en la formación de grupos humanos sólidos.
A lo largo de los años, Tobaldo construyó equipos que supieron interpretar el espíritu del club, combinando disciplina, compromiso y pasión. Su figura se transformó en sinónimo de éxito, pero también en ejemplo de trabajo constante y humildad.
Ese legado es el que hoy la institución decidió poner en valor, entendiendo que la historia se construye a partir de nombres propios que dejan una marca profunda. Y en ese sentido, el “Flaco” ocupa un lugar de privilegio.
Tobaldo, feliz y contento. Gentileza.
El valor de reconocer en vida
El homenaje a Tobaldo también dejó un mensaje claro: la importancia de reconocer a quienes hicieron grande a una institución mientras pueden disfrutarlo. En un contexto donde muchas veces los reconocimientos llegan tarde, La Perla del Oeste dio un paso significativo al destacar a su máximo referente en el presente.
La iniciativa no solo fortaleció el vínculo entre el pasado y el presente del club, sino que también sirvió como ejemplo para otras instituciones. Reconocer, agradecer y valorar son acciones que construyen identidad y sentido de pertenencia.
El cierre del acto, con un aplauso generalizado y sostenido, fue la síntesis perfecta de una jornada inolvidable. Un tributo justo, sentido y necesario para un técnico ganador y para un club que demostró estar a la altura de su propia historia.
Así, entre emociones, recuerdos y gratitud, La Perla del Oeste escribió un nuevo capítulo en su rica trayectoria. Uno que no se mide en goles ni en resultados, sino en el valor de honrar a quienes hicieron grande su nombre.