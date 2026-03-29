En Recreo Sur

La Perla del Oeste honró a su máximo emblema: emotivo reconocimiento a Adalberto Tobaldo

En un acto cargado de emoción y gratitud, La Perla del Oeste de Recreo rindió homenaje al entrenador que marcó una era en la institución. Adalberto “Flaco” Tobaldo, artífice de siete títulos históricos, fue distinguido en vida ante el aplauso de toda la familia futbolera.