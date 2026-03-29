Guadalupe reaccionó a tiempo y se quedó con un partidazo en Recreo

La segunda fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy” de la Liga Santafesina de Fútbol entregó un espectáculo cargado de emociones, goles y momentos intensos.
En un duelo vibrante por la segunda fecha del Apertura “José Luis Burtovoy” de la Liga Santafesina, Sportivo Guadalupe revirtió el marcador ante La Perla del Oeste y se impuso 3 a 1. Hubo expulsiones, emociones y un cierre cargado de tensión. Además, todos los resultados de la jornada.
La segunda fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy” de la Liga Santafesina de Fútbol entregó un espectáculo cargado de emociones, goles y momentos intensos.
En Recreo, Sportivo Guadalupe protagonizó una gran remontada frente a La Perla del Oeste y terminó festejando un triunfo clave por 3 a 1 que lo posiciona entre los equipos con puntaje ideal en el inicio del certamen.
El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que encontró la apertura del marcador en el primer tiempo a través de Leandro Mayenfisch.
La Perla mostró intensidad y efectividad en los primeros minutos, logrando capitalizar sus oportunidades y generando incomodidad en la última línea visitante.
Sin embargo, el desarrollo del juego se tornó más friccionado sobre el cierre de la primera etapa. El árbitro Urban tomó protagonismo al mostrar tarjetas rojas para Casas en La Perla y Feludero en Guadalupe, dejando a ambos equipos con diez jugadores de cara al complemento.
Este escenario modificó el trámite del partido y abrió espacios que resultarían determinantes.
En el segundo tiempo, La Perla dispuso de varias ocasiones claras para ampliar la ventaja, pero falló en la definición. Esa falta de eficacia fue determinante, ya que Guadalupe comenzó a crecer con el correr de los minutos, aprovechando los espacios y mostrando mayor contundencia.
El empate llegó por intermedio de Jonatan Blanco, quien empezó a erigirse como la gran figura de la tarde. Poco después, Agustín Palombarini dio vuelta el resultado con el 2 a 1, desatando el festejo visitante. Con el local golpeado y buscando reaccionar, nuevamente Blanco apareció en el tramo final para sentenciar el 3 a 1 definitivo.
El cierre del partido estuvo marcado por la frustración de La Perla, que no logró reponerse tras desperdiciar sus oportunidades. Para colmo, Aranda también vio la tarjeta roja en los últimos minutos, reflejando el clima de tensión con el que finalizó el encuentro. Guadalupe, en cambio, celebró una victoria trabajada y de gran valor anímico.
La jornada había comenzado días atrás con la victoria de ciclón Racing sobre Juventud Unida y continuó con importantes resultados que empiezan a perfilar candidatos. Colón, Independiente y el propio Guadalupe lograron sumar su segundo triunfo consecutivo y se mantienen con puntaje ideal, mostrando solidez en este arranque de campeonato.
Independiente consiguió una ajustada victoria ante Gimnasia y Esgrima, mientras que Colón superó por la mínima a Ciclón Norte. En tanto, Sanjustino también sumó de a tres como visitante frente a Deportivo Santa Rosa.
Otro de los encuentros destacados fue el triunfo de Academia AC, que goleó 4 a 1 a Newell’s Old Boys con una gran actuación colectiva. Además, La Salle Jobson derrotó a Cosmos en un duelo parejo, y Nacional se impuso con autoridad ante Universidad.
Juventud Unida 2 – Ciclón Racing 4; Deportivo Santa Rosa 0 – Sanjustino 1; La Perla del Oeste 1 – Sportivo Guadalupe 3; Gimnasia y Esgrima 0 – Independiente 1; Ateneo Inmaculada 2 – Deportivo Nobleza 0; La Salle Jobson 2 – Cosmos 1; Academia AC 4 – Newell’s Old Boys 1; Colón 1 – Ciclón Norte 0; Unión 0 – Las Flores II 0; Nacional 3 – Universidad 1.
La fecha se completará el próximo miércoles 1 de abril, cuando Náutico El Quillá reciba a Colón de San Justo en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, desde las 21 horas, en otro duelo que promete ser atractivo.
Con apenas dos fechas disputadas, el torneo ya muestra partidos intensos, equipos protagonistas y una paridad que anticipa una competencia apasionante en la máxima categoría liguista.