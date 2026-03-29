Fútbol

Guadalupe reaccionó a tiempo y se quedó con un partidazo en Recreo

En un duelo vibrante por la segunda fecha del Apertura “José Luis Burtovoy” de la Liga Santafesina, Sportivo Guadalupe revirtió el marcador ante La Perla del Oeste y se impuso 3 a 1. Hubo expulsiones, emociones y un cierre cargado de tensión. Además, todos los resultados de la jornada.