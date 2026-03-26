Copa Túnel Subfluvial 2026

Santa Fe y Paraná, mano a mano en los Cuartos de Final

Con la disputa de seis partidos este miércoles, se cerraron los Octavos de Final de la Copa Túnel Subfluvial. Cuatro equipos santafesinos y cuatro paranaenses avanzaron de ronda en un torneo que combina paridad, goles y grandes emociones.