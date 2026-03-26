Santa Fe y Paraná, mano a mano en los Cuartos de Final

La Copa Túnel Subfluvial 2026 completó su primera gran instancia eliminatoria y ya tiene definidos a los ocho equipos que continúan en carrera.
Con la disputa de seis partidos este miércoles, se cerraron los Octavos de Final de la Copa Túnel Subfluvial. Cuatro equipos santafesinos y cuatro paranaenses avanzaron de ronda en un torneo que combina paridad, goles y grandes emociones.
La Copa Túnel Subfluvial 2026 completó su primera gran instancia eliminatoria y ya tiene definidos a los ocho equipos que continúan en carrera.
En una jornada cargada de emociones, goles y definiciones vibrantes, los Octavos de Final llegaron a su fin con una marcada paridad entre ambas ligas organizadoras: cuatro clasificados de Santa Fe y cuatro de Paraná.
El certamen, que reúne a instituciones de la Liga Santafesina y la Liga Paranaense, reafirma su espíritu competitivo y federal, consolidándose como uno de los torneos regionales más atractivos del calendario.
A lo largo de las series de ida y vuelta, los equipos mostraron carácter, buen fútbol y una marcada intención ofensiva, lo que se tradujo en marcadores abultados y definiciones abiertas hasta el último minuto.
En el inicio de la semana, algunas llaves comenzaron a resolverse. Unión de Santa Fe no dejó dudas y selló su clasificación con autoridad, mientras que Independiente de Santo Tomé no logró revertir su serie y quedó eliminado.
Ya en la jornada del miércoles, el panorama se completó con seis encuentros que definieron a los últimos clasificados a Cuartos de Final.
En la capital santafesina, Unión volvió a imponerse con claridad al derrotar 3 a 1 a Instituto de Paraná, cerrando un global contundente de 7 a 3.
Los goles de Leonel Flores, Nicolás Puebla y Agustín Benavídez reflejaron la superioridad del conjunto rojiblanco, que se perfila como uno de los grandes candidatos al título.
Uno de los cruces más electrizantes se vivió en el estadio Rafael Batres, donde Colón de Santa Fe logró avanzar tras una dramática definición por penales.
A pesar de caer 3 a 2 ante Sportivo Urquiza en el tiempo reglamentario, el global quedó igualado 4 a 4, llevando la serie a los doce pasos. Allí, el Sabalero se impuso 4 a 3 y desató el festejo de su gente.
Otro de los partidos destacados fue el empate 2 a 2 entre Nacional y Belgrano, resultado que favoreció al conjunto paranaense gracias a la ventaja obtenida en la ida. De esta manera, Belgrano se metió entre los ocho mejores con un global de 3 a 2.
Por su parte, Cosmos fue uno de los equipos más contundentes de la fase al golear 5 a 2 a Oro Verde. Con una destacada actuación colectiva y una gran capacidad ofensiva, el equipo santafesino selló su clasificación con autoridad y dejó en claro que será un rival de cuidado en la próxima instancia.
En la capital entrerriana, los equipos locales hicieron valer su condición y lograron resultados importantes para avanzar de ronda. Atlético Paraná superó 3 a 1 a Independiente, con un global de 4 a 2 que le permitió meterse en Cuartos con solvencia.
Universidad, por su parte, igualó 1 a 1 ante Don Bosco, resultado que le alcanzó para avanzar gracias al amplio triunfo conseguido en el partido de ida. Con un global de 5 a 1, el conjunto universitario se mostró como uno de los equipos más equilibrados del certamen.
Patronato también dejó su sello al vencer 3 a 0 a La Salle, revirtiendo la serie y cerrando un global de 5 a 3. Con una actuación sólida y efectiva, el equipo paranaense ratificó su jerarquía y se posiciona como candidato.
Finalmente, Atlético Neuquén protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse 4 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima. Con un global de 5 a 2, el conjunto entrerriano selló su clasificación con una actuación contundente.
Con los Octavos ya en la historia, la Copa Túnel Subfluvial ingresa en su etapa decisiva. Los cruces de Cuartos de Final prometen duelos de alto voltaje, con equipos que llegan en buen nivel y con aspiraciones claras de pelear por el título.
Los enfrentamientos serán: Belgrano ante Patronato, en un duelo entre equipos paranaenses; Universidad frente a Colón, en un choque que promete equilibrio; Cosmos contra Atlético Paraná, en una serie abierta; y Neuquén frente a Unión, en otro cruce de gran atractivo.
De esta manera, el torneo continúa consolidándose como un verdadero clásico regional, donde Santa Fe y Paraná vuelven a verse las caras en busca de la gloria deportiva.
La ilusión sigue intacta para los ocho equipos que sueñan con levantar el trofeo y escribir su nombre en la historia de la competencia.