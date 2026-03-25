Traspié para el El Quillá en la Ida de las semifinales

En una jornada feriada a nivel nacional que tuvo a la Copa Federación como protagonista, Náutico El Quillá no pudo hacer valer la localía en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé y sufrió un duro revés en el partido de ida de las semifinales.
El Tiburón cayó 2 a 0 ante Atlético Tostado en Santo Tomé por el primer duelo de semifinales. El conjunto auriazul deberá ir a buscar la remontada como visitante en una serie que aún está abierta.
En una jornada feriada a nivel nacional que tuvo a la Copa Federación como protagonista, Náutico El Quillá no pudo hacer valer la localía en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé y sufrió un duro revés en el partido de ida de las semifinales.
El equipo santafesino cayó por 2 a 0 frente a Atlético Tostado, un rival que volvió a demostrar por qué se siente cómodo en este tipo de competencias.
El encuentro se desarrolló bajo un trámite parejo, donde por momentos el “Tiburón” logró imponerse desde la tenencia y la intención ofensiva, pero careció de profundidad en los metros finales.
En contrapartida, el conjunto visitante mostró oficio, experiencia y una notable efectividad para golpear en los momentos justos.
Los goles del elenco tostadense llegaron a través de Matías Chávez (28 min. del PT) y Milton Leiva (3 min. ST), quienes capitalizaron las oportunidades generadas y marcaron la diferencia en el marcador.
Esa contundencia fue determinante para inclinar la balanza a favor de Atlético Tostado, que se llevó un resultado importante de cara a la revancha.
El Quillá intentó reaccionar tras los golpes, pero le costó quebrar el orden defensivo rival. Si bien nunca renunció a la búsqueda, el equipo dirigido por Martín Mazzoni no logró traducir sus intenciones en situaciones claras de gol, lo que terminó condicionando el resultado final.
Con la derrota en casa, el panorama obliga ahora al conjunto auriazul a redoblar esfuerzos y apostar a una actuación sólida como visitante. El próximo domingo, El Quillá deberá trasladarse a Tostado con la misión de revertir la serie frente a un rival que también se muestra como protagonista en este certamen.
La tarea no será sencilla, no solo por la desventaja en el marcador sino también por la fortaleza que Atlético Tostado suele exhibir en su cancha. Sin embargo, en el fútbol nada está dicho de antemano, y el “Tiburón” buscará aferrarse a sus herramientas para dar el golpe fuera de casa.
Para ese compromiso, el entrenador deberá rearmar el equipo teniendo en cuenta una baja sensible: Leandro Puig no podrá ser de la partida tras haber sido expulsado en el encuentro de ida. Del mismo modo, el conjunto de Tostado tampoco contará con Alexis Sosa, quien vio la tarjeta roja en el mismo partido.
Más allá del desafío inmediato por la Copa Federación, El Quillá también tiene compromisos en el ámbito local. Ya fue programado para el próximo miércoles su partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, donde deberá medirse ante Colón de San Justo.
Este contexto obliga al cuerpo técnico a administrar esfuerzos y planificar con inteligencia una semana exigente, en la que el equipo se jugará gran parte de sus aspiraciones tanto en el plano provincial como en el doméstico.
El foco principal, sin embargo, estará puesto en el domingo, cuando el “Tiburón” salte a la cancha en la Villa Recreativa de Tostado con la ilusión intacta. A pesar del traspié inicial, la serie sigue abierta y El Quillá intentará escribir una nueva página de carácter y superación en busca del ansiado pase a la final.