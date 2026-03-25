Copa Federación de Fútbol 2026

Traspié para el El Quillá en la Ida de las semifinales

El Tiburón cayó 2 a 0 ante Atlético Tostado en Santo Tomé por el primer duelo de semifinales. El conjunto auriazul deberá ir a buscar la remontada como visitante en una serie que aún está abierta.