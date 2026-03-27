Tiburoncito brilló en la Copa de Plata y va por un cierre a puro fútbol

El Torneo de Fútbol Infantil Tiburoncito de Náutico El Quillá continúa consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario formativo de la región.
El torneo infantil organizado por Náutico El Quillá vivió una noche inolvidable con la disputa de las finales de la Copa de Plata. Con una buena presencia de público, clima ideal y excelente organización, los más chicos fueron protagonistas de una jornada cargada de emoción. Este viernes se definen las semifinales y finales de la Copa de Oro.
El Torneo de Fútbol Infantil Tiburoncito de Náutico El Quillá continúa consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario formativo de la región.
Este jueves por la noche se disputaron las finales correspondientes a la Copa de Plata, en una velada que combinó fútbol, familia y un ambiente que reflejó el verdadero espíritu del deporte infantil.
Bajo un cielo despejado y con una temperatura ideal, las instalaciones de El Quillá lucieron con la presencia de familiares, amigos y allegados que acompañaron a los pequeños futbolistas en una jornada inolvidable.
La organización volvió a destacarse, garantizando el desarrollo normal de cada encuentro y ofreciendo un marco acorde a la magnitud de un torneo que no deja de crecer edición tras edición.
En lo estrictamente deportivo, la categoría 2015 tuvo como gran protagonista a Belgrano de Paraná, que se consagró campeón tras una destacada actuación a lo largo del certamen.
El equipo entrerriano mostró solidez, buen juego colectivo y eficacia en los momentos clave, superando en la final a La Perla, que también cumplió un papel más que meritorio para quedarse con el subcampeonato.
Por su parte, en la categoría 2016, nuevamente Belgrano de Paraná se quedó con el primer puesto, ratificando el gran presente de su semillero.
En esta oportunidad, el conjunto campeón superó a Ateneo Inmaculada, que alcanzó la final luego de una muy buena campaña y se quedó con un valioso segundo lugar.
En tanto, la categoría 2017 tuvo un desenlace diferente, con Ateneo Inmaculada logrando el título tras imponerse en la final frente a La Perla del Oeste.
El conjunto campeón mostró entusiasmo, entrega y una notable evolución durante el torneo, coronando su participación con una merecida vuelta olímpica.
Más allá de los resultados, cada partido dejó en claro el crecimiento de los chicos, el trabajo de los formadores y el acompañamiento de las familias, pilares fundamentales para el desarrollo del fútbol infantil.
Cada gol fue celebrado, cada jugada aplaudida y cada equipo reconocido, en una muestra de respeto y camaradería que distingue a este tipo de competencias.
El Tiburoncito no solo se destaca por lo deportivo, sino también por el entorno que genera. La presencia constante de familias, el aliento respetuoso y la posibilidad de compartir una experiencia enriquecedora hacen de este torneo un verdadero punto de encuentro para la comunidad futbolera.
En cada rincón del predio se vivieron momentos de alegría, con chicos disfrutando dentro y fuera de la cancha.
La organización de Náutico El Quillá volvió a estar a la altura, cuidando cada detalle para que los protagonistas puedan enfocarse en jugar y divertirse.
Desde la logística hasta el estado de los campos de juego, todo contribuyó a que la jornada se desarrollara sin inconvenientes y con un nivel que prestigia al certamen.
La actividad no se detiene y este viernes será el turno de la definición de la Copa de Oro, instancia que marcará el cierre de la quinta edición del torneo. Desde las 19.20 comenzarán a disputarse las semifinales, para luego dar paso a las esperadas finales que consagrarán a los campeones principales del certamen.
Se espera una nueva convocatoria masiva y un clima similar al vivido en la Copa de Plata, con tribunas colmadas y un acompañamiento permanente a los pequeños futbolistas.
La expectativa es alta, ya que estarán en cancha los equipos que han demostrado el mejor nivel a lo largo de la competencia.
De esta manera, el Tiburoncito de El Quillá se encamina hacia su gran cierre, reafirmando su crecimiento y su importancia como espacio de formación, integración y desarrollo para los más chicos.
Una vez más, el fútbol infantil demuestra que es mucho más que un juego: es una escuela de valores y una verdadera fiesta compartida.