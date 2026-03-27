En club Náutico El Quillá

Tiburoncito brilló en la Copa de Plata y va por un cierre a puro fútbol

El torneo infantil organizado por Náutico El Quillá vivió una noche inolvidable con la disputa de las finales de la Copa de Plata. Con una buena presencia de público, clima ideal y excelente organización, los más chicos fueron protagonistas de una jornada cargada de emoción. Este viernes se definen las semifinales y finales de la Copa de Oro.