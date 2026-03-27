Ciclón Racing pegó primero y encendió la fecha 2 en Candioti

Luego de varios días marcados por las inclemencias del tiempo que obligaron a la postergación de partidos, la pelota volvió a girar en la Liga Santafesina de Fútbol.
El Apertura José Luis Burtovoy volvió a rodar tras las lluvias y dejó un partidazo en su apertura: Ciclón Racing superó 4 a 2 a Juventud Unida. La fecha continúa este viernes con Santa Rosa–Sanjustino y se completa el sábado con una nutrida agenda en toda la región.
Luego de varios días marcados por las inclemencias del tiempo que obligaron a la postergación de partidos, la pelota volvió a girar en la Liga Santafesina de Fútbol.
El escenario elegido para reanudar la acción fue Candioti, donde se disputó el adelantado de la segunda fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Primera División A.
Allí, Ciclón Racing protagonizó una actuación contundente y se impuso por 4 a 2 ante Juventud Unida, en un encuentro cargado de emociones, goles y ritmo intenso de principio a fin.
El equipo visitante mostró eficacia ofensiva y supo golpear en los momentos justos, capitalizando sus oportunidades frente a un rival que también tuvo sus momentos pero no logró sostener la regularidad necesaria para torcer la historia.
Con este resultado, Ciclón Racing suma confianza en el arranque del certamen y se posiciona como uno de los protagonistas en estas primeras jornadas.
El partido disputado el miércoles 25 de marzo marcó el reinicio formal de la competencia tras la pausa obligada por el clima. Lejos de sentir el parate, ambos equipos ofrecieron un espectáculo atractivo, con seis goles y varias situaciones claras.
Juventud Unida intentó hacerse fuerte en su casa, pero se encontró con un rival decidido, que mostró contundencia en ataque y supo aprovechar los espacios.
Ciclón Racing construyó su victoria con inteligencia, manejando los tiempos del encuentro y mostrando solidez en los momentos clave. Cada avance ofensivo tuvo peso específico y terminó inclinando la balanza en un duelo que prometía paridad pero terminó resolviéndose con claridad a favor de la visita.
Este triunfo no solo representa tres puntos importantes, sino también un impulso anímico para lo que viene, en un torneo que recién comienza pero que ya exige regularidad y buenos resultados desde el inicio.
La segunda jornada del Apertura tendrá continuidad este viernes 27 de marzo con un atractivo cruce: Deportivo Santa Rosa enfrentará a Sanjustino desde las 21.30 en la cancha Pedro Pablo Pasculli, ubicada en el predio Nery Alberto Pumpido.
El encuentro contará con el arbitraje de Gastón Freyre y genera expectativas por el presente de ambos equipos, que buscarán sumar puntos importantes en el arranque del campeonato.
La acción seguirá el sábado 28 de marzo con una agenda cargada de partidos que se disputarán en simultáneo desde las 16 horas. La Perla del Oeste recibirá a Sportivo Guadalupe con el arbitraje de Joaquín Urbani, mientras que Gimnasia y Esgrima se medirá ante Independiente bajo la conducción de Ariel Correa.
En otros compromisos destacados, Ateneo Inmaculada será local frente a Deportivo Nobleza con Maximiliano Moya como juez principal, y La Salle se enfrentará a Cosmos con Ángel Cristoforato impartiendo justicia. Además, Academia AC jugará ante Newell’s Old Boys con arbitraje de Alejandro Aguilera.
Por su parte, Colón de Santa Fe recibirá a Ciclón Norte en un duelo interesante que tendrá como árbitro a Lucas Muga, mientras que Unión será local ante Las Flores II en el predio La Tatenguita, con Ignacio Castellano como encargado de dirigir el encuentro.
Completa la jornada el cruce entre Nacional y Universidad, que contará con el arbitraje de Ricardo Spacessi.
La fecha se cerrará el miércoles 1 de abril, cuando Náutico El Quillá enfrente a Colón de San Justo en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé.
Este partido, que aún tiene horario a confirmar, será dirigido por Juan Bonnín y pondrá el punto final a una segunda jornada que promete emociones en cada rincón de la Liga Santafesina.
De esta manera, el Torneo Apertura José Luis Burtovoy continúa su marcha con una programación intensa y variada, en la que cada equipo buscará consolidar su juego y sumar puntos clave en la pelea por los primeros puestos.
El regreso de la competencia, tras las dificultades climáticas, no pudo haber sido mejor: goles, espectáculo y la pasión intacta del fútbol liguista.