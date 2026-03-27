Liga Santafesina de Fútbol

Ciclón Racing pegó primero y encendió la fecha 2 en Candioti

El Apertura José Luis Burtovoy volvió a rodar tras las lluvias y dejó un partidazo en su apertura: Ciclón Racing superó 4 a 2 a Juventud Unida. La fecha continúa este viernes con Santa Rosa–Sanjustino y se completa el sábado con una nutrida agenda en toda la región.