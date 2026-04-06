La Copa Túnel Subfluvial 2026 ingresa en una etapa decisiva y cargada de expectativas.
Comienzan los cuartos de final con duelos de alto voltaje
Este miércoles se pondrá en marcha una nueva instancia de la Copa Túnel Subfluvial 2026, el certamen que une a la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. Con cuatro equipos de cada provincia, los cruces de ida prometen espectáculo tanto en Santa Fe como en Paraná.
Este miércoles 8 de abril comenzarán a disputarse los cuartos de final, instancia en la que los mejores ocho equipos del certamen buscarán dar el primer paso rumbo a las semifinales en un torneo que ya se ha consolidado como uno de los más atractivos de la región.
Organizado de manera conjunta por la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense, el certamen presenta un formato competitivo que pone frente a frente a clubes de ambas orillas, potenciando la rivalidad deportiva y fortaleciendo los lazos entre Santa Fe y Entre Ríos.
En esta fase, el equilibrio es total: cuatro equipos santafesinos y cuatro entrerrianos siguen en carrera, lo que asegura cruces de alto nivel y máxima paridad.
Los encuentros de ida se disputarán en simultáneo en ambas ciudades, generando una jornada cargada de fútbol y emociones. Cada partido será clave, ya que marcará el rumbo de series que prometen definirse en detalles.
Santa Fe levanta el telón con dos grandes cruces
En la capital santafesina, la acción comenzará a las 21.30 con dos encuentros que despiertan gran interés. Por un lado, Universidad recibirá a Colón en Colonia San José, en un duelo que combina juventud, intensidad y dos estilos bien marcados.
El conjunto universitario buscará hacerse fuerte en casa, mientras que Colón intentará imponer su jerarquía y experiencia en este tipo de instancias.
En paralelo, Cosmos FC se medirá ante Atlético Paraná en el predio Nery Alberto Pumpido, más precisamente en la cancha Leopoldo Jacinto Luque.
Este choque aparece como uno de los más parejos de la llave, con dos equipos que han mostrado regularidad y buen juego a lo largo del torneo. La localía será un factor importante para Cosmos, aunque Atlético Paraná llega con argumentos suficientes para dar pelea.
Ambos encuentros representan una gran oportunidad para los equipos santafesinos de sacar ventaja en la serie y viajar a la revancha con mayor tranquilidad.
Paraná se prepara para una noche intensa
En la ciudad de Paraná también habrá actividad fuerte, con dos compromisos que prometen emociones desde el inicio. A las 20.30, Neuquén recibirá a Unión en el estadio Luis Renaud, en un duelo donde el conjunto local buscará aprovechar su condición para golpear primero.
Unión, por su parte, llega con aspiraciones claras de protagonismo y con la intención de traerse un resultado positivo.
Más tarde, a las 21, Don Bosco enfrentará a Patronato en el estadio Dr. Carlos Federik. Este cruce reúne a dos equipos con historia y ambición, que saben lo que significa competir en instancias decisivas.
Patronato intentará hacer valer su peso institucional, mientras que Don Bosco buscará hacerse fuerte ante su gente y dar un paso importante hacia la clasificación.
La jornada en Paraná, al igual que en Santa Fe, estará marcada por la intensidad, el ritmo y la importancia de cada jugada, en una fase donde no hay margen para errores.
En definitiva, los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial comienzan a escribir un nuevo capítulo en esta historia de integración deportiva entre provincias.
Con partidos de alto vuelo en ambas ciudades, la competencia promete seguir creciendo en nivel y emoción, consolidándose como una cita imperdible para los amantes del fútbol regional.