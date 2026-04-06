Copa Túnel Subfluvial

Comienzan los cuartos de final con duelos de alto voltaje

Este miércoles se pondrá en marcha una nueva instancia de la Copa Túnel Subfluvial 2026, el certamen que une a la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. Con cuatro equipos de cada provincia, los cruces de ida prometen espectáculo tanto en Santa Fe como en Paraná.