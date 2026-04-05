Ni la lluvia ni el estado de los campos de juego lograron frenar la acción en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura José Luis “Polaca” Burtovoy de la Liga Santafesina de Fútbol.
Al mal tiempo, líderes firmes: Guadalupe manda con puntaje ideal
Pese a las complicaciones climáticas, la tercera fecha del Torneo Apertura José Luis “Polaca” Burtovoy de la Liga Santafesina comenzó con resultados clave. Sportivo Guadalupe se subió a la cima con puntaje perfecto, mientras que La Salle y La Perla del Oeste también mostraron credenciales. Varios encuentros fueron postergados y se reprogramarán entre semana.
Con partidos disputados en condiciones cambiantes y un calendario que debió adaptarse sobre la marcha, la jornada dejó definiciones importantes en la lucha por los primeros puestos y confirmó tendencias que comienzan a marcar el pulso del certamen.
El gran protagonista del sábado fue Sportivo Guadalupe, que dio la nota al imponerse por 2 a 1 frente a Academia Cabrera en un duelo intenso y bien jugado.
El equipo conducido por Toblado mostró personalidad y eficacia para quedarse con tres puntos vitales que lo depositan en lo más alto de la tabla de posiciones. Jonatan Blanco y Nicolás Jovellano fueron los autores de los goles del conjunto ganador, mientras que Tomás García descontó para la visita.
Con este resultado, Guadalupe alcanza un inicio perfecto: tres partidos jugados y tres victorias, un rendimiento ideal que lo posiciona como líder absoluto del torneo.
Más allá de los números, el equipo exhibe solidez en todas sus líneas, capacidad para adaptarse a diferentes contextos de juego y una mentalidad competitiva que lo convierte en uno de los principales candidatos.
En paralelo, otro de los que festejó fue La Salle, que supo sobreponerse a las dificultades climáticas y, con un campo de juego en buenas condiciones tras la lluvia, derrotó con autoridad a Nacional por 3 a 1. El conjunto lasallano mostró momentos de muy buen fútbol y eficacia en los metros finales para resolver el encuentro.
Patricio Copello, Mateo Basilio y Conrado Román marcaron para el vencedor, mientras que Leonardo Fernández anotó el descuento para Nacional. La Salle, con este triunfo, se mantiene en la conversación de los equipos que aspiran a pelear en la parte alta de la tabla, respaldado por un funcionamiento colectivo que va en crecimiento.
La Perla se prende y no quiere soltarse
En el adelanto disputado el viernes, La Perla del Oeste también dejó en claro que está para cosas importantes. El equipo dirigido por Andrés Formento venció con contundencia a Independiente de Santo Tomé por 3 a 0, en una actuación sólida y convincente.
Abraham Reartes, Gonzalo Navarro y Tiziano Miranda fueron los encargados de sellar la victoria para un conjunto que combina orden defensivo con contundencia ofensiva.
La Perla se posiciona así como otro de los animadores del torneo, decidido a pelear por los puestos de vanguardia y a sostener una regularidad que lo mantenga en la discusión.
El triunfo en condición de visitante no solo suma en la tabla, sino que también fortalece la confianza de un plantel que parece haber encontrado una identidad clara bajo la conducción de Formento.
Empate sin goles y fecha incompleta
En otro de los encuentros disputados, Cosmos y Unión no lograron sacarse ventajas e igualaron 0 a 0 en un partido equilibrado, con entrega física y pocas situaciones claras frente a los arcos.
El resultado refleja el desarrollo de un encuentro en el que ambos equipos intentaron, pero carecieron de precisión en los metros finales.
Más allá de estos partidos, la fecha quedó marcada por la imposibilidad de disputar varios encuentros debido a las condiciones climáticas. Los mismos fueron postergados y deberán reprogramarse en el transcurso de la semana, lo que generará un calendario ajustado para los equipos involucrados.
Los compromisos pendientes son: Universidad frente a Náutico El Quillá; Las Flores II contra Deportivo Santa Rosa; Ciclón Racing ante Gimnasia y Esgrima; Sanjustino frente a Juventud Unida; Colón de San Justo ante Colón; Newell’s Old Boys contra Deportivo Nobleza; y Ciclón Norte frente a Ateneo Inmaculada.
De esta manera, la tercera fecha se jugará de manera desdoblada, con equipos que deberán adaptarse a una seguidilla de partidos en pocos días, lo que pondrá a prueba la profundidad de los planteles y la capacidad de recuperación física.
En síntesis, el Apertura “Polaca” Burtovoy avanza con emociones, dificultades y protagonistas que empiezan a perfilarse. Sportivo Guadalupe lidera con autoridad, mientras que La Salle y La Perla del Oeste se consolidan como perseguidores directos.
Las principales posiciones de la tabla son las siguientes: Sportivo Guadalupe, 9, puntos; La Perla, Colón SF, La Salle e Independiente, 6, unidades.
Con varios encuentros aún por disputarse, el torneo promete seguir entregando capítulos apasionantes en cada rincón de la Liga Santafesina