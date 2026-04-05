Torneo Apertura

Al mal tiempo, líderes firmes: Guadalupe manda con puntaje ideal

Pese a las complicaciones climáticas, la tercera fecha del Torneo Apertura José Luis “Polaca” Burtovoy de la Liga Santafesina comenzó con resultados clave. Sportivo Guadalupe se subió a la cima con puntaje perfecto, mientras que La Salle y La Perla del Oeste también mostraron credenciales. Varios encuentros fueron postergados y se reprogramarán entre semana.