El Conquistador cosecha su siembra

Colón de San Justo, semillero de sueños: Fagioli firmó en Unión y otros talentos dan el salto

El club del norte santafesino vuelve a celebrar el crecimiento de sus juveniles. Tomás Fagioli selló su primer contrato profesional con Unión, mientras otros futbolistas formados en la institución avanzan en sus carreras en clubes de AFA y del país, consolidando el trabajo silencioso de las divisiones inferiores.