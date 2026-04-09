La tercera fecha del torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol continúa tomando forma tras la disputa de dos partidos que habían quedado pendientes por las inclemencias climáticas.
Victorias de Ciclón Norte y de Nobleza en la continuidad de la fecha 3
Se completaron dos encuentros pendientes del tercer capítulo de la Liga Santafesina de Fútbol. Ciclón Norte fue contundente en Cayastá y Nobleza se hizo fuerte fuera de casa. La jornada dejó goles, expulsiones y resultados que empiezan a marcar tendencia.
En una jornada con emociones fuertes, goles y decisiones arbitrales determinantes, Ciclón Norte y Nobleza sumaron de a tres para acomodarse en la tabla de posiciones.
Este miércoles, en Cayastá, desde las 17 horas, Ciclón Norte no dejó dudas y superó con autoridad a Ateneo por 4 a 0. El conjunto de la Costa mostró eficacia ofensiva y contundencia en los momentos claves del partido, logrando una victoria que lo posiciona como uno de los equipos a seguir en este arranque de campeonato.
Matías Vázquez abrió el marcador y marcó el rumbo del encuentro, mientras que Enzo González amplió diferencias antes del cierre de la primera mitad. En el complemento, Silvestre Escobedo y Luciano Pochón terminaron de liquidar la historia con dos nuevas conquistas que desataron el festejo local.
El encuentro, que tuvo como árbitro a Ricardo Spacessi, también estuvo marcado por un alto grado de tensión. El juez debió expulsar a tres jugadores por equipo, en un trámite que se fue tornando cada vez más áspero y friccionado.
Las decisiones disciplinarias terminaron siendo protagonistas en un partido que, más allá del resultado, dejó mucha tela para cortar.
Contundencia y carácter en Cayastá
El equipo costero supo imponer condiciones desde el inicio, mostrando un juego directo y eficaz. Más allá de las expulsiones, logró sostener la ventaja y ampliar el marcador, evidenciando carácter y solidez colectiva en un contexto adverso.
Por su parte, en horario nocturno, Nobleza dio el golpe como visitante al vencer 2 a 1 a Newell’s en el predio Nery Pumpido, cancha número 2. Bajo el arbitraje de Leandro Rotela, el conjunto dirigido por Mario Doneti se llevó tres puntos valiosos en un encuentro parejo y disputado.
Leandro Mansilla igualó la cuenta para la visita, mientras que Jonatan Perezlindo amplió la ventaja, dándole tranquilidad a Nobleza. Sin embargo, Newell’s, conducido por Ariel Segala, que había comenzado ganando con un gol de Ignacio Artaza.
A pesar del empuje del conjunto local en los minutos finales, Nobleza supo resistir y sostener la diferencia para quedarse con una victoria importante que lo mantiene expectante en la competencia.
Nobleza pegó en los momentos justos
El equipo visitante mostró efectividad en ataque y orden defensivo para capitalizar sus oportunidades. Supo sufrir cuando el rival se puso en ganancia, pero mantuvo la concentración para cerrar el partido a su favor.
Cabe recordar que la fecha había comenzado con otros encuentros destacados. Cosmos y Unión igualaron sin goles en un partido de ida y vuelta; Independiente cayó 3 a 0 frente a La Perla del Oeste, con tantos de Abraham Reartes, Gonzalo Navarro y Tiziano Miranda.
Sportivo Guadalupe superó 2 a 1 a Academia AC con goles de Jonatan Blanco y Nicolás Jovellano, mientras que La Salle venció 3 a 1 a Nacional gracias a los aportes de Mateo Basilio, Patricio Copello y Conrado Román.
La tercera jornada aún no está completa. El resto de los encuentros se disputará el próximo miércoles 15 de abril, con una programación que incluye duelos atractivos: Universidad frente a Náutico El Quillá; Colón de San Justo ante Colón; Las Flores II contra Deportivo Santa Rosa; Ciclón Racing frente a Gimnasia y Esgrima; y Sanjustino ante Juventud Unida.
De esta manera, el torneo Apertura sigue su curso, con equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas y otros que buscarán recuperarse en las próximas fechas. La competencia promete emociones hasta el final.