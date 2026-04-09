Torneo apertura

Victorias de Ciclón Norte y de Nobleza en la continuidad de la fecha 3

Se completaron dos encuentros pendientes del tercer capítulo de la Liga Santafesina de Fútbol. Ciclón Norte fue contundente en Cayastá y Nobleza se hizo fuerte fuera de casa. La jornada dejó goles, expulsiones y resultados que empiezan a marcar tendencia.