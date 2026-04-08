El fútbol regional volvió a verse condicionado por el clima. Las intensas lluvias que azotaron a la región durante las últimas horas obligaron a la suspensión de los encuentros correspondientes a los cuartos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial, uno de los certámenes más atractivos del calendario interligas.
La lluvia puso freno: se reprogramaron los cuartos de la Copa Túnel Subfluvial
Las intensas precipitaciones obligaron a suspender los partidos de ida de los cuartos de final del certamen interligas. La acción fue reprogramada para la próxima semana con el objetivo de preservar los campos de juego.
La decisión fue tomada de manera conjunta por las autoridades de la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense, organizadoras del torneo, quienes priorizaron el cuidado de los campos de juego ante las complicadas condiciones meteorológicas.
De esta manera, los cuatro partidos programados debieron ser postergados, generando expectativa y reacomodando la agenda deportiva de los clubes involucrados.
La medida no solo responde a la imposibilidad de disputar los encuentros en condiciones normales, sino también a la intención de preservar el espectáculo y la integridad de los protagonistas. Canchas anegadas, superficies resbaladizas y el riesgo de lesiones fueron factores determinantes para tomar la resolución.
Un calendario rearmado
Según lo informado oficialmente, los encuentros correspondientes a la ida de esta instancia se disputarán finalmente el miércoles 15 de abril. En tanto, los partidos de vuelta quedaron pautados para la semana siguiente, manteniendo así el formato original de la competencia.
Este corrimiento en el calendario obliga a los equipos a reorganizar sus planificaciones, teniendo en cuenta tanto el desgaste físico como la logística que implica afrontar un torneo de carácter regional. Sin embargo, desde la organización remarcaron que la prioridad es garantizar el normal desarrollo de los partidos en condiciones óptimas.
Los cruces que animarán esta fase continúan generando gran expectativa entre los seguidores del fútbol local. Belgrano se medirá ante Patronato, Universidad hará lo propio frente a Colón, Cosmos FC se cruzará con Atlético Paraná y Neuquén enfrentará a Unión, en una serie de duelos que prometen paridad y emociones fuertes.
Expectativa intacta
Más allá de la postergación, el interés por la Copa Túnel Subfluvial no se detiene. El certamen, que une a equipos de Santa Fe y Entre Ríos, se ha consolidado como una competencia de alto nivel, donde se enfrentan estilos, historias y realidades distintas, pero con un mismo objetivo: avanzar y pelear por el título.
La reprogramación, lejos de opacar el entusiasmo, parece potenciarlo. Los equipos contarán con algunos días más de preparación, lo que podría traducirse en mejores espectáculos cuando la pelota vuelva a rodar. Además, se espera que las condiciones climáticas acompañen para que los protagonistas puedan desplegar su mejor versión dentro del campo de juego.
Así, la pelota deberá esperar, pero la ilusión sigue intacta. La Copa Túnel Subfluvial se tomará una breve pausa obligada, con la promesa de regresar la próxima semana con toda la emoción de unos cuartos de final que prometen estar a la altura de las expectativas.