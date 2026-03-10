El femenino de Unión ajusta los últimos detalles para su histórico debut en Primera División
Tras conquistar el histórico ascenso a fines de 2025, el equipo que conduce técnicamente Paulo Poccia realizó una exigente preparación con el objetivo de sostener la categoría y ser competitivas al más alto nivel. Se firmaron los primeros contratos profesionales y se adaptan las metodologías de trabajo para estar a la altura de los mejores equipos del país.
El debut será el domingo, a las 11, en Estancia Chica. Foto: Prensa Unión.
Cuatro años después de haber concretado el objetivo de competir al nivel de la Asociación del Fútbol Argentino, el equipo femenino de Unión de Santa Fe consumó a fines del año pasado el tan ansiado sueño de ascender a la Primera División para competir con los mejores exponentes que tiene el país en una disciplina en franco crecimiento.
Apenas un par de meses después de semejante logro, las tatengas ultiman detalles para lo que será si histórico e inolvidable estreno en el círculo máximo del fútbol femenino de AFA, cuando visite este domingo 15 de marzo desde las 11 de la mañana a Gimnasia La Plata en el predio de Estancia Chica.
Este lunes, a menos de una semana del tan ansiado debut, el entrenador del femenino de Unión, Paulo Poccia, y algunas de las referentes del plantel rojiblanco brindaron una conferencia de prensa en la que compartieron sus sensaciones a tan pocos días de cumplir un sueño que hace menos de un lustro parecía una utopía.
"Las chicas están al 100 y podemos competir" dijo Poccia. Foto: Prensa Unión.
Con varias chicas que firmaron su primer contrato profesional, el objetivo que se trazan puertas adentros apunta a más que solo sostener la categoría, con el deseo de mezclarse entre los mejores equipos que tiene el fútbol argentino en la república Argentina.
En el inicio de la rueda de prensa, el entrenador rojiblanco Paulo Poccia reveló cómo está el equipo a tan pocas horas de salir a la cancha y por los puntos: “Lo venimos trabajando y lo venimos hablando. En estas horas pensaba en lo rápido que pasó la pretemporada y que ya estamos a menos de una semana de que arranque el torneo. Creo que hemos trabajado bien y estamos preparados para competir".
"Ya esta semana previa vamos a terminar de definir los detalles en base al rival que nos toca que es Gimnasia. Los 2 amistosos que pudimos hacer, tanto con Newell’s como con Talleres fueron una gran evaluación para ver de qué manera nos encontrábamos después de todo este tiempo y del proceso de pretemporada y creemos que estamos bien”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y en referencia a la exigente pretemporada que desarrollaron desde principios de 2026, el DT que llevó a Unión a Primera comentó que “el foco principal que teníamos que mejorar era la parte física y me parece que estamos a la altura. Nos tocó medirnos con Talleres, que es uno de los equipos que va a estar ahí arriba y estuvimos a la altura en la parte física".
"En la parte futbolística sabemos lo que las chicas nos pueden brindar. El tener este proceso ya de cuatro años trabajando con las mismas jugadoras y sosteniendo este plantel hace que la idea se sepa, se note y que con corregir algunas cuestiones en algún entrenamiento específico se pueda acomodar lo que sea necesario ajustar”, sumó Poccia.
Desde su rol de capitana del equipo, Mailen Herrman es voz autorizada para dar detalles del momento que atraviesa a nivel personal y en el contacto con sus compañeras. Sobre esto, “Mavi” explicó: “El grupo creo que es lo mejor que tenemos de este proceso".
"Estos días que quedan para el arranque del torneo lo vivimos con ansiedad y con nervios para que llegue el primer partido y que lo que venimos trabajando durante cuatro años se pueda cumplír. La adrenalina la tenemos desde el día que ascendimos, creo que en ese momento ya estábamos pensando lo que iba a ser el debut”, indicó.
En este mismo sentido, la destacada futbolista de Unión recordó: “El otro día que viajamos a Rosario para enfrentar a Newell's se sentía ese clima de lo que será vivir todo este sueño de jugar en Primera y por ahora lo estamos llevando bien. Creo que el viaje y el primer partido va a ser muy emocional y muy lindo de vivirlo todas juntas, así que por ahora lo vamos llevando bien”.
Objetivo: estar arriba
En otro tramo de la conferencia de prensa, a Paulo Poccia se le consultó sobre las metas que junto a su cuerpo técnico y el grupo de jugadoras se han trazado para este inolvidable 2026: “El objetivo nuestro a largo plazo obviamente que es mantener la categoría por una cuestión de que necesitamos que esto siga creciendo y seguir con el proceso y que no sea solamente un año pasajero".
"A la par de eso creemos que con las condiciones que tenemos en el plantel y por cómo sienten y juegan las chicas, nos vamos a fijar dos objetivos a corto plazo y es tratar de estar entre las seis primeras del torneo. Creemos que lo podemos hacer, creemos que las chicas están al 100 y que podemos competir”, dijo el DT.
Unión consiguió el ascenso a fines de 2025. Foto: Prensa Unión.
Profundizando en su análisis, el técnico rojiblanco señaló: “Creo que ellas se lo merecen y nosotros trabajamos para eso, para siempre tratar de ir por un poquito más y no conformarse solamente con mantener la categoría. Creemos que estamos capacitados para hacerlo, así que yo creo que un buen torneo sería terminar entre las seis primeras del torneo”.
Otro de los datos salientes de este desembarco de Unión en la primera de AFA es la obligación de firmar contratos profesionales a varias de sus jugadoras. Sobre esto, las mismas protagonistas comentaron que “es un gran paso dentro de lo que es el fútbol femenino en Santa Fe. Más que para nosotras solas, es fundamental que este camino se vaya transitando de a poquito".
"Si bien todavía estamos un poco lejos de lo que es el masculino, creo que nosotras somos el puntapié para que todos los clubes empiecen a creer en que la mujer es capaz de lograr un montón de cosas. Confío en que esto se va a trasladar a otros clubes, ojalá que el día de mañana seamos muchos más. Hoy nos toca a nosotras y esperamos representarlo de la mejor manera”, indicaron.
Nervios y ansiedad
Yendo directamente al debut del domingo en Estancia Chica, el entrenador Paulo Poccia señaló que “al ser el primer partido no hay mucho material como para ver sobre el equipo rival. Sí hemos charlado con algunos clubes para ver de qué manera podía llegar a plantear el partido Gimnasia".
"Conocemos las jugadoras individualmente en sus características así que creo que como lo hacemos generalmente en todos los partidos nuestra idea es tratar de imponer nuestra idea más allá de adaptarnos y tener detalles en algunas cuestiones del rival”, destacó el DT.
Respecto de cómo han sido los últimos entrenamientos con sus jugadoras, el orientador táctico de Unión explicó que “es una semana especial donde va a estar la emoción, los nervios y la ansiedad a flor de piel así que vamos a tener que trabajar sobre las chicas para que puedan manejar esa presión que es normal y propia del fútbol".
"Son todas presiones extras del primer partido y una vez que vaya corriendo el torneo el panorama va a ser diferente”, sumó.
En el final, y respecto de la conformación del plantel para el histórico debut en Primera División, Paulo Poccia resaltó que “de las chicas que terminaron siendo titulares el año pasado, tenemos 9 jugadoras de las 11 que son sub 23, o sea que el potencial que hay en Unión y en la zona es muy grande".
"Unión es el puntapié inicial para muchos clubes y no hay que verlo como Unión de Santa Fe y la rivalidad, sino como el primer club de la ciudad que participó y que hoy puede tener parte de su plantel profesional para que sea mucho más fácil que las chicas puedan acercarse a participar para que sea una vivienda para ellas también” expresaron antes del cierre de la rueda de prensa.