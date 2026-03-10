El domingo visita a Gimnasia La Plata

El femenino de Unión ajusta los últimos detalles para su histórico debut en Primera División

Tras conquistar el histórico ascenso a fines de 2025, el equipo que conduce técnicamente Paulo Poccia realizó una exigente preparación con el objetivo de sostener la categoría y ser competitivas al más alto nivel. Se firmaron los primeros contratos profesionales y se adaptan las metodologías de trabajo para estar a la altura de los mejores equipos del país.