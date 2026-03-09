Una nadadora de Unión se prepara para competir en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas
Sofía Garcés proyecta un exigente calendario internacional que comenzará en Egipto y se extenderá por distintas sedes europeas, mientras intenta reunir los recursos necesarios para afrontar el desafío deportivo.
El viaje al exterior se realiza solo con su entrenador para optimizar recursos y costos. Crédito: Prensa Unión.
La nadadora Sofía Garcés se prepara para afrontar un año intenso dentro de su carrera deportiva. La representante del Club Atlético Unión tiene por delante un calendario cargado de competencias nacionales e internacionales y uno de sus grandes objetivos será participar en varias etapas de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas.
El circuito internacional comenzará en Egipto y finalizará en Portugal, con competencias intermedias en Ibiza y en Italia. Sin embargo, para poder estar presente en estas pruebas, la deportista se encuentra buscando apoyo económico que le permita afrontar los costos del viaje y la competencia.
Más allá del desafío deportivo, Garcés destacó el orgullo que significa competir representando al país en torneos internacionales. “Para mí es un orgullo poder representar a Argentina, la confianza que tienen mis entrenadores para depositarme y poder participar de este torneo de alto nivel”, expresó.
La deportista remarcó que este tipo de experiencias son fundamentales para su desarrollo como atleta. “Es aprendizaje y juntar experiencia para lo que es mi carrera”, agregó.
En este sentido, competir con nadadoras de distintos países le permitirá sumar experiencia y medirse con deportistas de gran trayectoria en la disciplina.
Un calendario exigente
Mientras se prepara para el circuito internacional, Garcés también participa del circuito argentino de aguas abiertas, que forma parte de su planificación deportiva para este año. “Está el circuito argentino de aguas abiertas. Fueron ahora las primeras dos fechas en Santo Tomé y en Córdoba, ahora la siguiente en San Juan y la última de vuelta en Santa Fe”, detalló.
La atleta busca apoyo que le permita participar en las etapas del circuito mundial. Crédito: Prensa Unión.
Estas competencias no solo representan otro objetivo deportivo, sino que también funcionan como parte del entrenamiento y preparación para los torneos internacionales. Además, la nadadora también tiene en la mira otras competencias importantes dentro del país. “Ese es mi otro objetivo, está un poco más complicado porque hay buenas rivales argentinas, pero quiero buscar mi lugar”, afirmó.
El sacrificio detrás del deporte
La natación en aguas abiertas exige una preparación constante que incluye entrenamientos dentro y fuera del agua, además de un trabajo integral que involucra distintas áreas.
“Es un deporte muy sacrificado, son muchas horas que paso en el agua y en el gimnasio, nutrición, psicóloga”, explicó Garcés. Sin embargo, además del esfuerzo físico, los deportistas muchas veces deben enfrentar dificultades económicas para poder competir en el exterior.
Los costos decompetir en el exterior
Participar en las etapas de la Copa del Mundo implica una inversión económica importante. Para reducir gastos, la nadadora viajará únicamente con su entrenador.
Competir contra nadadoras de distintos países le permite sumar experiencia y nivel deportivo. Crédito: Prensa Unión.
Según explicó, el costo de la participación en una de las etapas ronda los 3.000 dólares, mientras que el presupuesto total para poder completar todo el circuito internacional es mucho mayor.
A pesar de estas dificultades, Garcés mantiene la motivación y continúa trabajando para reunir los recursos necesarios que le permitan competir al más alto nivel y seguir representando a la Argentina en aguas abiertas.