Por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing protagonizaron un empate 1 a 1 que dejó sensaciones repartidas.
Empate con sabor a poco: Ateneo y Ciclón Racing no se sacaron ventajas
En el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, Ateneo y Ciclón Racing igualaron 1 a 1 en un partido discreto. El reparto de puntos terminó siendo negocio para ambos, en un trámite donde ninguno logró imponer condiciones.
En un encuentro de trámite chato, con pocas situaciones claras y más lucha que juego, el resultado terminó reflejando con justicia lo ocurrido dentro del campo.
El conjunto visitante logró golpear primero en el marcador. En el transcurso del primer tiempo, Ian Medrano encontró el camino al gol y adelantó a Ciclón Racing, que hasta ese momento mostraba una leve superioridad en el desarrollo del partido.
Sin embargo, la ventaja no se sostuvo demasiado, ya que Ateneo reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Conrado Peralta Pino, quien capitalizó una de las pocas oportunidades claras generadas por el local.
El encuentro tuvo un punto de inflexión antes del cierre de la etapa inicial, cuando Brian Arriendo, jugador de Ciclón Racing, vio la tarjeta roja tras cometer una fuerte infracción.
La expulsión condicionó el desarrollo del juego, obligando al conjunto visitante a replegarse y redoblar esfuerzos para sostener el resultado.
Un segundo tiempo de intenciones sin claridad
Ya en el complemento, el partido cambió en cuanto a la dinámica. Ateneo asumió el protagonismo, impulsado por la ventaja numérica, mientras que Ciclón Racing se mostró ordenado en defensa y apostó a alguna contra aislada.
Sin embargo, pese a contar con un hombre de más durante buena parte del segundo tiempo, el equipo local no logró traducir ese dominio territorial en situaciones concretas de gol.
Ciclón Racing, por su parte, mostró carácter para sostener la igualdad. Con líneas compactas y un esfuerzo colectivo destacado, logró neutralizar los intentos de su rival, que careció de ideas claras en los metros finales.
El paso de los minutos fue diluyendo las expectativas de un desenlace distinto. Ateneo insistió sin demasiada profundidad, mientras que la visita se aferró al empate con inteligencia. De esta manera, el pitazo final selló un resultado que terminó siendo justo por lo exhibido por ambos equipos.
Resultados que marcaron la jornada
La cuarta fecha del Torneo Apertura dejó además una serie de encuentros con resultados importantes que comienzan a perfilar la tabla de posiciones.
Colón se destacó con una sólida victoria por 3 a 0 ante Sportivo Guadalupe, mientras que Newell’s mostró contundencia al imponerse 4 a 1 frente a Independiente.
En otros resultados, Gimnasia y Esgrima venció 2 a 1 a la UNL, La Perla y Ciclón Norte igualaron 2 a 2, y Sanjustino logró una ajustada victoria por 1 a 0 ante Náutico El Quillá.
Deportivo Santa Rosa superó 3 a 1 a Colón de San Justo, Nobleza hizo lo propio al vencer 2 a 1 a Academia Cabrera, y Nacional se impuso 1 a 0 frente a Las Flores II.
Además, Juventud Unida goleó 3 a 0 a Cosmos, mientras que Unión y La Salle no lograron sacarse diferencias y empataron sin goles.
De esta manera, la fecha dejó puntos altos y otros encuentros más cerrados, como el disputado entre Ateneo y Ciclón Racing, donde el empate terminó siendo el reflejo de un partido equilibrado y con pocas emociones.
Ambos equipos sumaron, pero con la sensación de que pudieron haber aspirado a más.