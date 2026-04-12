Apertura, fecha 4

Empate con sabor a poco: Ateneo y Ciclón Racing no se sacaron ventajas

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, Ateneo y Ciclón Racing igualaron 1 a 1 en un partido discreto. El reparto de puntos terminó siendo negocio para ambos, en un trámite donde ninguno logró imponer condiciones.