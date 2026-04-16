Este viernes a las 20.30 en el 15 de Abril

Unión tiene 119 razones para ganarle con su gente a Newell’s

El equipo de Leo Madelón, que lo perdió de manera increíble en La Plata con la última pelota, necesita sacarle jugo a la localía. Viene Newell’s, va con Vélez y llega Talleres. En la previa, el festejo postergado por el aniversario.