Hace apenas un puñado de horas, desafiando lluvia, tormenta eléctrica y viento, una multitud de hinchas y socios de Unión decidieron esperar igual las doce de la noche en López y Planes para celebrar un nuevo aniversario del club de sus amores.
Unión tiene 119 razones para ganarle con su gente a Newell’s
El equipo de Leo Madelón, que lo perdió de manera increíble en La Plata con la última pelota, necesita sacarle jugo a la localía. Viene Newell’s, va con Vélez y llega Talleres. En la previa, el festejo postergado por el aniversario.
Antes, con lógica, la Comisión Directiva había decidido postergar los festejos institucionales para la previa del partido que se juega este viernes, desde las 20.30, contra el Newell’s de Kudelka.
Ganar de local para clasificar
Quedan tres fechas, de las cuales Unión jugará dos en su casa con el aliento propio: ahora la “Lepra” y el cierre con el muy mejorado Talleres de Córdoba del “Apache”.
En el medio, irá contra Vélez en Liners de visitante, condición en la cual el equipo se desfigura: se regaló en Avellaneda, no existió en Florencio Varela y lo perdió solito en La Plata. Conclusión: debe cuidar su fortaleza en Santa Fe para clasificar a los mata-mata.
Con el cambio de Lautaro Vargas por Nicolás Paz, Leo Madelón pondrá en campo lo mejor que tiene: sus once jugadores titulares y no hace explicar, al menos por ahora, qué es lo que ocurre con el resto.
Enfrente estará el siempre respetado y querido Darío “Salvador” Kudelka que asumió como DT del peor Newell’s Old Boys de Rosairo en toda la historia: lo recibió como el equipo más goleado del fútbol argentino y logró cerrar el arco en los dos últimos juegos. Primero, logró no perder y después le dio forma al milagro de ganar un partido con la “Lepra”.
En cuanto al once “leproso”, según afirma La Capital, Newell's perderá a dos jugadores titulares para el partido del viernes, a las 20.30, ante Unión, en el estadio 15 de Abril, donde buscará seguir sumando puntos para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada. Y el director técnico Frank Kudelka no podrá contar con dos delanteros que los utilizaba de entrada.
Se le cayeron los delanteros a FDK
Según el informe médico que publicó el club leproso "Franco García tiene un traumatismo de rodilla y una distensión muscular del isquiosural de la pierna derecha". Mientras que "Matías Cóccaro se encuentra trabajando de forma diferenciada por un síndrome de estrés tibial".
Y lo más importante es que "ambos jugadores no estarán a disposición para el encuentro viernes". De esta manera Kudelka podría reemplazarlos con los mismos futbolistas que lo hizo durante el último partido ante San Lorenzo el domingo en el Coloso del Parque.
Frente al Ciclón el pibe Francisco Scarpeccio suplantó a Cóccaro a los 23 del primer tiempo y en el entretiempo Walter Núñez tomó la posta de Franco García. Si no es Núñez podría subirse al equipo Luciano Herrera, de buen ingreso ante San Lorenzo.
En la previa al cruce con Newell’s estará el festejo “oficial” por los 119 años del Tate: “Se montará un escenario sobre la Plaza (frente al DAR) y el inicio será desde las 18 y hasta las 20.15. Las bandas en vivo arrancarán con su música a las 18.30: “Rompiendo Espejos” y “Llamadores”. A las 20.15, con el ingreso del plantel, show de fuegos artificiales”.
A tres fechas del final, Unión está adentro del G8 pero no clasificado para el “mata-mata”. Está obligado el equipo de Madelón, después de los puntos regalados afuera, a ganar en casa y con su gente. De paso, el Tate tiene 119 razones para ganarle a Newell’s en el 15 de Abril. Y por el 15 de Abril.