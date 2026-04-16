Federico “Conde” Beligoy acaba de abrir otra puerta (una más y van) muy finita en el viejo y querido fútbol argentino. Bajo el amplio paraguas de la famosa “Regla XII”, que habla de “Faltas y Conducta Incorrecta”, “Medidas Disciplinarias” y/o “Amonestaciones por Conducta Antideportiva”, la Dirección Nacional de Arbitraje anunció que sancionará a los jugadores que pisen la pelota con los dos pies por "conducta antideportiva", en obvia a alusión a lo que hizo Julián Palacios, jugador de Unión en el partido contra Estudiantes de La Plata.
Les molesta la “bicicleta”, el caño y la “pisadita” pero no les molesta el VAR
Federico Beligoy, que hace años maneja a gusto y placer el arbitraje argentino, mandó a cambiar una regla después de la pisadita de Julián Palacios, player de Unión, en La Plata. A este paso les va a terminar molestando las gambeta.
Según Beligoy, que es quien baja línea desde esta fecha, “ha provocado disrupciones en el entorno de juego y generó confrontaciones generalizadas". Al toque agrega: “Cuando un jugador salte sobre el balón con ambos pies con la intención de provocar al equipo contrario" deberá ser penado porque "esta acción, además del riesgo de lesión para el propio jugador, genera grandes trastornos en los partidos" (???).
"Insólito: para Pitana la "bicicleta" de Farías fue "conducta antideportiva”, fue el título de mi columna en El Litoral hace cinco años, en noviembre de 2021. Hoy pienso lo mismo, en 2026, con el jugador de Unión de lo que escribí con el jugador de Colón: “Estos tipos, están matando al fútbol”.
“La Joya Farías, por entonces con 19 años, realizó el lujo técnico conocido como bicicleta cerca de la línea lateral cuando Colón ganaba 3-0”, recuerda la nueva amiga llamada IA. La maniobra provocó el enojo de los jugadores de Platense, especialmente del arquero Luis Ojeda, ex Unión. Tras el tumulto, el árbitro decidió amonestar a Farías de forma insólita. En el informe oficial posterior para la AFA, Pitana calificó la jugada como "conducta antideportiva", argumentando que el lujo era una falta de respeto al rival dada la diferencia en el marcador.
La primera pregunta surge sola: ¿si lo que hizo Farías de Colón o Palacios de Unión lo hace el “10” de River o el “10” de Boca hubieran actuado de la misma manera?. La respuesta es una sola: “NO”.
Pero, además, Beligoy hace años que piensa que es un “Conde” en serio y que con el poder de manejar el VAR es más importante que Palacios, que Farías, que todos los jugadores de fútbol juntos y que la pelota misma. Se inventó un personaje y se lo compró.
Abrir la famosa “Regla XII” (“Faltas y Conducta Incorrecta”, “Medidas Disciplinarias” y/o “Amonestaciones por Conducta Antideportiva”) es ajustarse a la vieja frase de “Más peligroso que mono con navaja”.
Ayer les molestó la “bicicleta” de Farías, hoy la pisadita de Palacios y mañana les va a molestar, por ejemplo, un caño (h-e-r-m-o-s-o) como el que “Ricky” Centurión le tiró a Fede Lértora. Se cree, Beligoy con su gente, que inventó el fútbol y lo manejan desde esa mentira.
Lo que está claro es que no les molesta, después de varios años, que el fútbol tricampeón del mundo con la Selección Argentina, tenga “el VAR más largo, lento e insoportable del mundo”.
Vamos a los datos, no verso ni relato vacío: “El uso del VAR en competiciones europeas (2025-2026) muestra una media de 0.47 intervenciones por partido en la Champions League, 0.40 en la Europa League y 0.31 en la Conference League”. Si en el mismo rubro, “bajamos” a la casa de “Beligoylandia” es obsceno: “El VAR en el fútbol argentino muestra un promedio de 2.40 minutos de tiempo de detención por intervención de cabina”. Fin de la discusión.
No les molesta el VAR, el tiempo peligroso del VAR y acomodar el famoso “trazado” de líneas como se les de la gana y/o sus amistades. En el fondo, les molesta el fútbol. Respiran gracias al fútbol. Pero lo van a terminar matando (mismo título, de este mismo periodista y en este mismo diario hace cinco años).