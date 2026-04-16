A propósito del cambio de regla de la AFA

Les molesta la “bicicleta”, el caño y la “pisadita” pero no les molesta el VAR

Federico Beligoy, que hace años maneja a gusto y placer el arbitraje argentino, mandó a cambiar una regla después de la pisadita de Julián Palacios, player de Unión, en La Plata. A este paso les va a terminar molestando las gambeta.