No paran de tirarse tiros a los pies

Beligoy cambió reglamento AFA "por culpa de Unión": sería amarilla a Palacios

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje envió la notificación a los árbitros del fútbol argentino. Hasta antes de Estudiantes-Unión, “pararse arriba de la pelota” estaba solamente penado en Brasil. Otra locura más del fútbol criollo.