Bajo el título “Comunicado de la Gerencia Técnica Dirección Nacional de Arbitraje”, el área que está a cargo de Federico Beligoy, acaba de modificar una regla a partir de una jugada que se dio en el partido Estudiantes ante Unión en la fecha pasada y que lo tuvo a Julián Palacios como protagonista.
Beligoy cambió reglamento AFA "por culpa de Unión": sería amarilla a Palacios
La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje envió la notificación a los árbitros del fútbol argentino. Hasta antes de Estudiantes-Unión, “pararse arriba de la pelota” estaba solamente penado en Brasil. Otra locura más del fútbol criollo.
“Una de las jugadas que marcó el duro partido entre Estudiantes y Unión fue la pisada de Julián Palacios que molestó a Eros Mancuso y que sirvió como puntapié inicial para los disturbios que se generaron en el final. En plena acción, llamó la atención el reclamo inmediato del lateral derecho del Pincha, que tiene su explicación”, explicaba el sitio platense Infocielo.
Resulta que en Brasil, donde el defensor jugó durante los últimos meses del 2024 y todo el 2025, la jugada del delantero de Unión está penada y se castiga como una conducta antideportiva. Por lo tanto, Mancuso tuvo el acto reflejo de reclamarle al árbitro, una protesta en vano ya que en Argentina no se sanciona, al menos de momento.
A mediados del 2025, la casa madre del fútbol brasileño argumenta que ese gesto se lleva a cabo “con el objetivo de provocar al adversario”, y que “además del riesgo de lesión para el propio jugador, genera disturbios generalizados”, por lo que el futbolista que será sancionado con tarjeta amarilla, otorgándole un tiro libre directo al rival.
La decisión se tomó a raíz de lo sucedido en la final del Campeonato Paulista, donde Memphis Depay, delantero neerlandés del Corinthians, se paró sobre la pelota y se desató una batalla campal. Anteriormente, el "Colo" Barco, aún en Boca, la popularizó ante Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores 2023.
Ahora, después de la pisadita de Palacios, Beligoy “copia” el formato de Brasil. Bajo el Asunto: “Subir al Balón, infracciones por conducta antideportiva, falta de respeto al fútbol, sanción disciplinaria. Tiro libre indirecto y tarjeta amarilla”, le bajó hace algunas horas línea a todos los “pitos” de Argentina.
“Nos dirigimos a ustedes (los árbitros) para abordar un tema relevante en nuestro fútbol que, en teoría, genera impactos negativos en nuestro deporte. Esto se debe a una conducta específica que ha provocado disrupciones en el entorno de juego. Esta práctica, que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional”, aseguran los muchachos de Beligoy.
“Consiste en que un jugador salte sobre el balón con ambos pies, con la intención de provocar al equipo contrario. Por lo tanto, la Gerencia Técnica anuncia que dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego (???), tal como se establece en el reglamento”.
En consecuencia, se instruye a los árbitros/as que, al identificar una conducta antideportiva tal (N.deR.: como la de Palacios), se sancione con “un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario, que se ejecutará en el lugar de la infracción y amoneste al infractor con tarjeta amarilla”.
Así, por el “enojo” de Estudiantes y Beligoy, el último jugador sin sanción en el fútbol argentino en pararse arriba de la pelota fue Julián Palacios. Con Beligoy un tal Manuel Francisco dos Santos no hubiera existido. Claro que, antes, se le debiera explicar a Beligoy ¿quién fue y qué hizo “Mané Garrincha” en la historia del fútbol del mundo.