En la noche de este miércoles, y ante un más que aceptable marco de público en el día del 119° aniversario de la institución, el estadio Angel P. Malvicino de la capital provincial fue escenario de la 35° y penúltima presentación de Unión de Santa Fe en el marco de la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol.
Unión perdió con Ferro y no pudo asegurar su permanencia
Fue 81 a 74 en el Ángel P. Malvicino en otro partido donde el tate lideró durante buena parte del desarrollo pero se quedó con las manos vacías en el final. Podrá sellar la salvación si Atenas pierde mañana en Formosa o bien el domingo, cuando cierre la temporada recibiendo a San Martín de Corrientes.
Con la chance concreta de ganar y asegurar su continuidad en la categoría máxima del básquet nacional, el equipo de Rearte recibía a un Ferro que fue animador durante toda la campaña y que busca una mejor posición de cara a los playoffs.
Tras 40 minutos de trámite parejo y dominio cambiante, la victoria terminó quedando en manos del elenco verdolaga por un ajustado 81 a 74, en lo que significó la 23° derrota tatengue en la temporada (además acumula 12 victorias).
Martín Cabrera fue el máximo artillero del local con 17 seguido por los 13 de Emiliano Basabe, al tiempo que Jonatan Torresi con 14 lideró el goleo de un Oeste que tuvo a 5 de sus hombres marcando en doble dígito.
Con este resultado, el representante santafesino deberá esperar al menos hasta mañana viernes para asegurar su permanencia y evitar el play out. Para ello debe esperar una derrota de Atenas de Córdoba (récord de 11-23) en su visita a La Unión de Formosa.
En caso de que el griego obtenga el triunfo, la definición se trasladará a la noche del domingo 19, en la que Unión completará el calendario recibiendo a San Martín de Corrientes y el elenco de la docta visitará en simultáneo a Oberá de Misiones.
Si Atenas consigue ambas victorias, el tate estará obligado a derrotar a los correntinos para evitar el play out, ya que ambos quedarían con el mismo registro pero con los de Rearte arriba en el desempate. En ese caso, serán los cordobeses los que disputarán la serie por la permanencia ante Argentino de Junín
El partido
El comienzo del encuentro fue favorable a la visita, que con circulación de balón y paciencia para elaborar los ataques fue conquistando una pequeña brecha en el tanteador; por su parte Unión un tanto errático en ataque, le costó entrar en juego, con el correr de los minutos Ferro encontró como dañar en la pintura y se fue al primer descanso en ventaja.
El Tatengue salió al segundo parcial con otra cara totalmente diferente, levantó su defensa, propuso un juego más físico y además comenzó a encontrar puntos que en la primera parte no tuvo; el Verdolaga en contra partida no supo cómo contener a Unión cuando atacó y en el aro rival tuvo bajo porcentaje de anotación. Se fueron al descanso largo con el elenco santafesino arriba en el luminoso.
El segundo tiempo fue vibrante; Unión empujado por su gente fue con más amor propio que juego, esto lo aprovechó Ferro para empardar las acciones antes del último cuarto. El cierre fue muy favorable a la visita, el dueño de casa con muy baja rotación (Emiliano Basabe tuvo que abandonar la cancha por una contractura), se quedó con poco resto físico para el final y termino sucumbiendo.
La síntesis
Unión (74): Franco BALBI 2; Martín CABRERA 17; Yeferson GUERRA 12; Emiliano BASABE 13; Christopher VOGT 9 (FI); Facundo CHAMORRO 3; Felipe QUEIROS 9; Theodore AKWUBA 9. DT: Ariel REARTE.
Ferro (81): Jano MARTÍNEZ 12; Emiliano LEZCANO 12; Jonatan TORRESI 14; Valentín BETTIGA 11; Alejandro DIEZ 6 (FI); Rodrigo GALLEGOS 3; Facundo PIÑERO 13; José DEFELIPPO 2; Felipe RODRÍGUEZ 0; Anthony PEACOCK 8. DT: Federico FERNÁNDEZ.
Parciales: 14-21, 27-16 (41-37), 16-20 y 17-24 (74-81 final).
Árbitros: Alejandro CHITI, Julio DINAMARCA y Nicolás D’ANNA.
Estadio: Ángel MALVICINO.