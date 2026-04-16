Liga Nacional de Básquet

Unión perdió con Ferro y no pudo asegurar su permanencia

Fue 81 a 74 en el Ángel P. Malvicino en otro partido donde el tate lideró durante buena parte del desarrollo pero se quedó con las manos vacías en el final. Podrá sellar la salvación si Atenas pierde mañana en Formosa o bien el domingo, cuando cierre la temporada recibiendo a San Martín de Corrientes.