Sin dudas, un viernes especial por donde se lo mire en López y Planes. Por un lado, en medio de la agitada agenda del fútbol argento (hubo Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Argentina) en la semana, el Unión-Newell’s de las 20.30 se ganó la exclusividad total: único juego de la Liga Profesional en la tierra de los tri-campeones del mundo.
FDK, el conflicto mediático con Racing y “Marito” que hace magia con la cancha
El viernes del Tate fue distinto por la previa anticipada y el festejo de los 119 años demorado por las condiciones climáticas. Pasó el éxito de Tan Biónica y se abre una ventana para repetir algo similar. La cancha “gambeteó” la pisada de miles de almas.
Previa del cumple y el querido Kudelka
Además, el condimento de una “previa más extendida” y un festejo postergado, porque si bien la gente hizo el aguante igual a pesar de la tormenta esperando las doce de la noche con el 15 de Abril, la parte formal que depende de la CD se pasó para este viernes: escenario en la calle, música, bandas en vivo y fuegos artificiales antes del fútbol.
La presencia de FDK (Frank Darío Kudelka), hoy DT de un complicado Newell’s, nunca pasó ni pasará desapercibido cada vez que el ex “profe” del patio del colegio La Salle pise el césped del 15 de Abril, dirigiendo al equipo que sea. Su nombre quedó en la galería como entrenador con ese ascenso que era justo y necesario.
El respetuoso ambiente del fútbol argentino, que reconoce en Darío Kudleka a “un tipo serio, lejos de los ruidos mediáticos y un produto puro del trabajo como Biblia propia”, lamentó como propia esa final con Huracán. “La verdad, un tipo como Kudelka se merece ser campeón”, fue la frase más escuchada.
"Era un delantero saltarín... pero sin mucho sacrificio". Así se recuerda como jugador Frank Darío Kudelka en una entrevista con la revista El Gráfico en 2016.
Esa misma autenticidad lo define como entrenador: un técnico que no llegó por apellido ni por trayectoria como futbolista, sino que se ganó su lugar desde el ostracismo, que llegó de las formativas, desde las aulas, desde el sacrificio. Desde la pasión.
“Su historia, silenciosa y extraordinaria, merece ser contada”, era el disparador de una producción especial de ESPN. N acido en Freyre, un pueblo cordobés de 7.000 habitantes, Kudelka se formó como profesor de Educación Física mientras jugaba en ligas regionales.
Su sueño de ser profesional se truncó con el servicio militar, pero su hambre por pertenecer al mundo del fútbol no desapareció: al contrario, se transformó en un proyecto de vida.
Primero como docente, luego como entrenador de juveniles, más tarde como coordinador y, por fin, como DT profesional, Kudelka creció por mérito. Sin regalos, sin atajos, sin una hoja de ruta marcada. Su carrera está signada por una palabra clave: resiliencia. Cada caída fue una pausa, no un final. Y cada paso adelante, una conquista legítima.
Su apellido se volvió sinónimo de ascensos. Empezó su carrera en 1987 en 9 de Julio Olímpico, club de su pueblo afiliado a la Liga Regional de San Francisco, Córdoba. Allí consiguió dos títulos con la cuarta división.
Pasó por Gimnasia y Esgrima de Ciudadela y Gimnasia de Concepción del Uruguay. No la pasó bien en Instituto. Con Talleres de Córdoba, logró lo que nadie: primero ascendió del Torneo Argentino A al Nacional B y luego ganó el Nacional B de forma invicta, algo inédito en la categoría.
Con Unión, devolvió al club a Primera. Con Boca Unidos, subió al Nacional B. Y antes, con Libertad de Sunchales, ya había empezado a labrar su sello de entrenador capaz de transformar desde la base, ascendiendo del Argentino B al A.
"En el ascenso necesitás algo más que táctica: tenés que adaptarte a vestuarios donde no entra todo el plantel, a canchas difíciles, a la presión sin red. Si no te preparás mentalmente, te aplastan", explicaba Kudelka en El Gráfico. Y esa preparación fue parte de su éxito: desde yoga hasta trabajo psicológico, no dejó detalle librado al azar.
En una industria donde el "currículum como jugador" pesa más que muchas ideas, Kudelka es la excepción. No fue estrella, ni siquiera profesional. Pero dirigió desde escuelitas hasta la Primera División, sin atajos. El hecho de no haber sido futbolista, en vez de ser un paso negativo, terminó fortaleciendo su camino.
Hoy, a los 64 años, aceptó un desafío con letras grandes y en negritas: volver a Newell’s para dirigir a uno de los planteles más cuestionado y complicado de la historia. “Con Kudelka no se jode”, se escucha en una ciudad donde la “Lepra” busca evitar el descenso y su “vecino canalla” juega la Copa Libertadores.
Milagro: Marito, el canchero del Tate
De cara a este Unión-Newell’s, el 15 de Abril se transformó en actor determinante y observado con varios ojos.
En medio de la crisis, el aquiler del campo de juego principal para espectáculos musicales es un recurso para los clubes argentinos. River, Vélez y Racing (Huracán suspendió La Renga por cuestiones obvias) encabezan ese listado. ¿Fortaleza?: ingreso importante en dólares; ¿debilidades?: campos arruinados, feos, manchados.
Unión, que abrió el 15 de Abril para Tan Biónica, parece gambetear ese problema. Este jueves 16 de abril, el equipo de Madelón entrenó allí como siempre. “Está igual, nada distinto, la pelota corre espectacular”, dijeron los players del Tate.
“Fue un trabajo responsable conjunto, porque la empresa que montó el imponente escenario y la cobertura del piso lo hizo con mucha seriedadl. Cuidaron cada detalle a la hora del desarmado: ¡hubo miles de personas pisando la cancha!. Yo soy exigente, me gustar tenerla en 9, quizás llega a 7 con Newell’s”, cuenta el histórico Mario Gómez, conocido simplemente como “Marito, el canchero de Unión”.
Con Hugo Romero y Omar Álvarez, sus asistentes, volvieron a generar otro milagro. A pesar del escenario, de la gente y de la lluvia, el césped del 15 de Abril se mostró varias veces mejor que River o Racing.
La conformidad por el tema Tan Biónica es total: del lado de Unión como anftrión y también del lado de la impecable e imponente organización (Esteban Sabbione, Osvaldo “Valito Ferrero y Pablo Zukas). El club recibió un fee (monto fijo de alquiler), pudo disponer de sus palcos ya además “comisionó” por encima de los primeros 15.000 tickets.
Así, más allá del alquiler del estadio cubierto Ángel Malvicino, Unión abre la ventana para alquilar el 15 de Abril: por lo que pudo averiguar El Litoral, antes que termine el 2026, se montará otro espectáculo musical del mismo nivel de Tan Biónica.
Finalmente, pasó una semana más y el doble conflicto de Unión-Racing está cada vez peor. Al informe de El Litoral (“Por las ventas de Balboa y Nardoni: Unión se cansó del "verso" de Racing y Milito: ¿se viene un juicio?”) lo replicaron medios nacionales. El presidente tatengue volvió a “pegar” y del lado de Milito solo hay silencio.
El Dr. Carlos Iparraguirre, especialista en derecho deportivo y reconocido ex directivo e hincha tatengue, explicó que “si Unión lleva el reclamo contra Racing a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA puede obtener resultados más rápidos que en la justicia ordinaria”.
Su estudio, desde Santa Fe, logró que Argentino de San Carlos cobre los derechos del futbolista internacional Agustín Giay, por lo que a San Lorenzo no le quedó otra que pagar o pagar.