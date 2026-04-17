Los temas de Unión: juega hoy a las 20.30

FDK, el conflicto mediático con Racing y “Marito” que hace magia con la cancha

El viernes del Tate fue distinto por la previa anticipada y el festejo de los 119 años demorado por las condiciones climáticas. Pasó el éxito de Tan Biónica y se abre una ventana para repetir algo similar. La cancha “gambeteó” la pisada de miles de almas.