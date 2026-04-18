Errores y horrores en la última línea del Tate

¿Jugar el “mata-mata”?: Complicado, este Unión se mata solo en defensa

Newell’s aprovechó que Unión (atacando) volvió a jugar contra Unión (defendiendo supuestamente) y se llevó todo del 15 de Abril. Le queda Vélez en Liniers y Talleres en casa: quedó “colgado” y al límite.