Unión se hace los goles solito en cada partido

La pasividad de la defensa es la misma de Madelón: ¿qué espera para cambiar?

Hace varios partidos que el equipo defiende mal, es un “colador” de arriba y regala goles que lo dejan al límite de la clasificación. Justo cuando el DT cambió para afuera el discurso, el equipo se le cayó a pedazos.