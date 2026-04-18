El DT de Unión después del duro golpe

Madelón: “Estoy abierto a cambiar, ya sea el sistema o los jugadores”

El Tate volverá a jugar recién el lunes 27 de abril visitando a Vélez en Liniers y en la última recibirá a Talleres en Santa Fe. Estigarribia, al que por fin se la abrió el arco con tres goles en tres fechas, se pierde el próximo juego: cinco amarillas.