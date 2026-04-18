Hubo bronca, decepción y reprobación para todos en el 15 de Abril. Nadie pudo gambetear el desconcierto generalizado que generó el duro golpe que le dio el Newell’s de FDK al Unión de Leo Madelón, que esta vez fue objetado por decisiones de armado y recambio.
Madelón: “Estoy abierto a cambiar, ya sea el sistema o los jugadores”
El Tate volverá a jugar recién el lunes 27 de abril visitando a Vélez en Liniers y en la última recibirá a Talleres en Santa Fe. Estigarribia, al que por fin se la abrió el arco con tres goles en tres fechas, se pierde el próximo juego: cinco amarillas.
El entrenador tatengue, que como siempre se hizo cargo de la palabra en la conferencia de prensa, dejo su análisis, con un abanico que incluyó todos los temas.
"Hay que cambiar la forma y el sistema"
“Quedo preso de las características de los jugadores que tenemos, a veces hay que cambiar la forma y el sistema, no somos muchos, pero tendremos que probar, el que entra entra a full y tengo que estar bien, mi cabeza está bien. Yo me decidí a pelear el campeonato, y en eso creo, ahora vamos a ir ante Vélez y lo vamos a intentar”, tiró Leo.
“Dijimos que había que pegar de entrada y lo hicimos, hubo muchas llegadas en todo el partido, me gusta que el equipo ataque: no sabemos esperar, ni ganando podemos demorar. Generamos mucho fútbol, buscamos por todos lados, no es fácil manejar la ansiedad de la gente, lo buscamos por todas partes”, agregó el DT.
“Unión es un equipo que ataca, que no sabe esperar. No especulamos ni aún ganando. Estoy caliente porque estamos haciendo un torneo bueno, el plantel fue creciendo, también te toman el tiempo, hay un error cuando estábamos para el 2 a 2, se puede equivocar, tiene que estar tranquilo porque va bien, no hay que reprochar nada”, sinceró el coach rojiblanco.
Respecto de los regalos defensivos del Tate, Madelón explicó: “El primer gol viene de un córner, prácticamente en contra. El segundo es un rebote que nos ganan y la meten al ángulo. Y el tercero es un error”.
“Maizon viene siendo figura, se puede equivocar. Le dije que siga, que va bien”.
"También nos hacen muchos goles"
Volviendo al partido en sí contra la “Lepra” dijo: “Tuvimos muchísimas llegadas, muchos cabezazos en el área de ellos y no fuimos certeros. Eso me duele. No nos superaron en el juego. Nosotros fuimos Unión, con nuestra idea. Pero en estas etapas hay que ser precisos. Estamos entre los más goleadores, pero también nos hacen muchos goles”.
En cuanto a un sistema defensivo que viene siendo vulnerable y que atenta contra el poderío ofensivo del equipo, Madelón fue contundente: “Siempre estoy abierto a cambiar, sistema o jugadores. Pero no vamos a perder el rumbo. Perdimos el invicto de local y eso duele. Había una ilusión grande”.
En cuanto al mensaje que bajó del cuerpo técnico en el vestuario explicó su idea como entrenador: “Les dije a los jugadores que esto es para guapos. Capaz entrás por la ventana, pero hay que creer. Yo no me entrego en absoluto. Confío mucho en el equipo, me gusta y me ilusiona”.
Recién el lunes 27 de abril, desde las 18.45, habrá que jugar contra el poderoso Vélez en Liniers: “Es una cancha linda, un rival que juega y deja espacios. Vamos a preparar bien el partido. Este golpe duele, claro que duele. Pero hay que entrenar, tener humildad y convicción. Tenemos con qué”, cerró Leonardo Carol Madelón.