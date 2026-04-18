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Con cuatro partidos continúa la fecha 15 del Torneo Apertura

La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se presenta como un punto de inflexión en la pelea por la clasificación a los playoffs. Con cruces determinantes en ambas zonas, varios equipos ponen en juego sus aspiraciones en una jornada que puede empezar a definir el mapa de los octavos de final.