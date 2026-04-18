Uno de los partidos destacados será el que protagonizarán Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata, este sábado desde las 17:15 en el Estadio Juan Domingo Perón.
Con cuatro partidos continúa la fecha 15 del Torneo Apertura
La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se presenta como un punto de inflexión en la pelea por la clasificación a los playoffs. Con cruces determinantes en ambas zonas, varios equipos ponen en juego sus aspiraciones en una jornada que puede empezar a definir el mapa de los octavos de final.
El equipo cordobés llega en su mejor momento del torneo. Tras un inicio irregular, logró enderezar el rumbo bajo la conducción de Diego Flores y acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, lo que lo mantiene con chances concretas de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.
Del otro lado, Estudiantes atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional.
En la Copa Libertadores sumó cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones, mientras que en el torneo doméstico marcha segundo con 24 unidades, muy cerca de la clasificación. Para los dirigidos por Alexander Medina, una victoria en Córdoba podría asegurar prácticamente su lugar en los octavos.
Gimnasia busca meterse en zona de clasificación
En otro duelo importante, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 15:00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.
El “Lobo” llega en levantada tras la salida de su anterior entrenador y bajo la conducción interina de Ariel Pereyra logró resultados clave que lo mantienen con vida en la pelea por los playoffs. Actualmente se ubica a solo un punto de la zona de clasificación, por lo que el encuentro de este sábado será determinante.
En contraste, el conjunto cordobés atraviesa una profunda crisis institucional y deportiva, marcada por la decisión de la dirigencia de separar a diez jugadores del plantel tras los malos resultados. Un contexto complejo que condiciona su presente en el campeonato.
Independiente y Defensa, duelo directo por los playoffs
La jornada se completará con un cruce clave entre Independiente y Defensa y Justicia, que se enfrentarán desde las 19:30 en el Estadio Libertadores de América.
El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega entonado tras un buen resultado en el clásico y un empate ante Boca, que lo posiciona en zona de clasificación con 18 puntos.
Por su parte, el “Halcón”, conducido por Mariano Soso, suma 19 unidades y ocupa el séptimo lugar, aunque viene de dos derrotas consecutivas. El enfrentamiento es directo: quien gane dará un paso clave hacia los octavos, mientras que una derrota podría complicar seriamente las aspiraciones del perdedor.
En La Paternal
Argentinos Juniors y Atlético Tucumán chocarán, por la fecha 15 del Torneo Apertura, el sábado a las 21.45 en el estadio Diego Armando Maradona. El Bicho ganó cuatro de los últimos cinco jugados y en caso de ganar se acercaría a los playoffs; el Decano está obligado a ganar si quiere clasificar, aunque es casi imposible.
Con varios equipos separados por pocos puntos y la clasificación en juego, la fecha 15 del Apertura se presenta como una de las más importantes del campeonato. Cada partido tendrá peso propio en la tabla y puede empezar a definir quiénes seguirán en carrera por el título y quiénes quedarán en el camino.