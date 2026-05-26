El último fin de semana, Capibaras XV logró clasificarse a las semifinales del Súper Rugby Américas (SRA). Un logro realmente muy positivo, teniendo en cuenta que es la primera temporada del la franquicia del Litoral en esta competencia.
En el rugby como en el fútbol, “la pelota siempre al 10”
Ignacio Dogliani es clave en el juego y además, efectivo a la hora de marcar puntos. La franquicia del Litoral quiere “semis en casa” y el “Colo”, lo sabe.
Para llegar a este logro, está claro que el trabajo en equipo es fundamental. Y los resultados también hablan: lleva 6 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota.
El último resultado negativo se remonta al lunes 30 de marzo, en Córdoba, justamente ante su rival del próximo viernes por la fecha 13: Dogos. El equipo con base en Córdoba que fue el primero en estar clasificado a las semis del torneo en este 2026.
Un conductor con todas las letras
En este presente, y más allá de resaltar la actuación del equipo como un todo, la conducción de un grupo dentro de la cancha es clave y en este contexto, la actuación de Ignacio Dogliani es digna de destacar.
No solo por lo hecho el último fin de semana donde fue el autor de 24 de los 34 puntos, sino también por lo que genera él en el juego, como conductor, como guía de un grupo de jugadores que tienen un “hambre de gloria” que contagia.
El sábado, tras el partido en el Paraná Rowing Club, Doglaini dialogó con El Litoral, y de entrada nomás aseguró que “vinimos a buscar esto y sabíamos que iba a ser difícil, así que vale el doble”.
El “Colo”, ante Selknam hizo 2 penales y convirtió los 4 tries de su equipo, 2 de los cuales, los apoyó él en el ingoal chileno. “La verdad que estoy muy contento en lo personal. Es muy lindo ganar y cuando a uno también le va bien, la alegría se multiplica.
Hasta el momento, Dogliani está quinto en la tabla de goleadores del SRA con 85 puntos (el primero es Bautista Farisé con 112), producto de 4 tries, 12 penales, 1 drop y 13 conversiones.
Respecto al partido ante Selknam, el jugador del Jockey de Rosario expresó: “creo que el contacto fue clave. Sabíamos que durante todo el partido no había que bajar los brazos y debíamos ir a buscarlos, algo que logramos sobre todo en el segundo tiempo”.
“Ya están en semis. Ahora el objetivo es tratar de jugarla en casa”, consultó El Litoral en el final de la nota. “Sí, tal cual. Quedan dos fechas y la verdad es que queremos ganar los dos y poder jugar de local algo que la verdad que nos encanta. Lo de la gente fue una locura. El sábado vivimos un ambiente terrible, en momento por ahí donde el equipo estaba en dificultad, la gente empezaba a alentar. Y no caben dudas que ese es el acompañamiento que tendríamos en una posible semi en casa”.