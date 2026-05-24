Rowing de Paraná explotó con la franquicia

¡El sueño de Capibaras voló a semifinales ante una multitud!

Se vivió una jornada histórica e inolvidable en la capital de la provincia de Entre Ríos desde varios aspectos. La organización impecable, el aliento de la gente, el colorido previo y el batacazo en el marco del Súper Rugby Américas.