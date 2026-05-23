El Paraná Rowing Club se viste con sus mejores galas para recibir el rugby de más alto nivel. Desde las 15.30 se disputa el match entre Capibaras XV y Selknam
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Capibaras XV recibe en Paraná a Selknam con la misión de asegurar un lugar en semis
La franquicia del Litoral es anfitriona de su par chilena en un duelo correspondiente a la fecha 12 del certamen. Si los locales ganan con bonus y la visita no suma, se asegura el pasaje entre los cuatro mejores.
El equipo del Litoral se juega una parada importante frente a los chilenos. Foto: Martín Perego
La información minuto a minuto
13:25 / Sáb. 23.05.2026
Alineación local
Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Ignacio Doglian; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Franco Benítez, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Tomás Sigura.
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