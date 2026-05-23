En Vivo Súper Rugby Américas

Capibaras XV recibe en Paraná a Selknam con la misión de asegurar un lugar en semis

La franquicia del Litoral es anfitriona de su par chilena en un duelo correspondiente a la fecha 12 del certamen. Si los locales ganan con bonus y la visita no suma, se asegura el pasaje entre los cuatro mejores.