Súper Rugby Américas

Capibaras y un objetivo claro ante Selknam: ganar con bonus y asegurar su lugar en semis

Habrá dos cambios en la franquicia del Litoral. Vaca y Bernstein estarán desde el arranque. Además, el entrerriano Sigura ocupará un lugar entre los suplentes. Este sábado, el Paraná Rowing Club, estará colmado para alentar al equipo de la región.