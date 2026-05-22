Luego de un fin de semana de “descanso”, el Súper Rugby Américas (SRA) vuelve a la actividad, y ahora sin freno hasta la final prevista para el viernes 19 de junio.
Capibaras y un objetivo claro ante Selknam: ganar con bonus y asegurar su lugar en semis
Habrá dos cambios en la franquicia del Litoral. Vaca y Bernstein estarán desde el arranque. Además, el entrerriano Sigura ocupará un lugar entre los suplentes. Este sábado, el Paraná Rowing Club, estará colmado para alentar al equipo de la región.
Hoy (exactamente a cuatro semanas de ese gran duelo), se pone en marcha la duodécima fecha de la competencia con dos partidos muy importantes, sobre todo para los intereses de Capibaras, la franquicia del Litoral.
A partir de las 19, en el Club atlético San Isidro y con el arbitraje de Gonzalo De Achaval, Pampas (que está tercero con 40 puntos, al igual que Capibaras), recibe a Cobras Brasil Rugby.
Al finalizar este encuentro, en el estadio charrúa de Montevideo, Peñarol será local del líder Dogos, el equipo con base en Córdoba que ya tiene su lugar asegurado en semifinales. Tomás Bertazza será el réferi.
En busca de la clasificación
El sábado tendrá su continuidad la fecha número 12 del SRA, con el “plato fuerte” para el Litoral, que tendrá como punto geográfico la capital e Entre Ríos, Paraná y como escenario específico la sede “La Tortuguita” que tiene el Rowing.
Allí, desde las 16 y con el cordobés Tomás Ninci como árbitro principal, se medirá Capibaras XV ante la franquicia con base en Chile, Selknam.
Tal como lo dijimos en los días precedentes, el equipo del Litoral debeganar con bonus, los de Chile no sumar y de esa forma asegurarse un lugar en semifinales, más allá que luego el objetivo sea poder jugar esa instancia en condición de local.
Al finalizar este partido, el uruguayo Francisco González “impartirá justicia” en el “Jardín de la República, cuando a las 20 se enfrenten Tarucas y Yacaré.
Los 23 para jugar en Paraná
Si tenemos como referencia el último equipo que tuvo acción (ante Yacaré en Santa Fe Rugby), Galatro, Bustos y Vergallo decidieron para este sábado hacer dos cambios entre los quince que inician el partido.
Ambas modificaciones, están entre los forwards: Martín Vaca y Manuel Bernstein, ocuparán el lugar de Bernardo Lis y Jerónimo Gómez Vara respectivamente.
En el caso del hooker cordobés, frente a la franquicia de Paraguay estuvo en el banco, mientras que el tercera línea de CRAI no jugó aquel partido para recuperarse de un esguince de tobillo que venía arrastrando.
Entre los backs, como dice la canción de Viejas Locas, “Todo sigue igual”.
La novedad estará en el banco de suplentes. Entre los “impact players”, estará por primera vez, luego de haber sido titular en la fecha 1 con Peñarol (luego se lesionó), el back de Tilcara, Tomás Sigura.
Sigura, es uno de los ocho entrerrianos que serán “super locales”. También están de su club (Tilcara) Lautaro Cipriani y Franco Benítez; Diego Correa, Felipe Villagrán, Bruno Heit y Franco Rossetto del CAE; y Guido Chesini, de Salto Grande Rugby de Concordia y que actualmente juega en Duendes de Rosario.
Cabe destacar que en el plantel de Capibaras XV hay otros tres de Entre Ríos: Basilio Cañas de Estudiantes y Franco Marizza y Mateo Baroli, ambos del Paraná Rowing Club, institución anfitriona de este trascendental encuentro ante Selknam.
El equipo
Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Ignacio Doglian; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Franco Benítez, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Tomás Sigura.