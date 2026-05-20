A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas (SRA), la pelea por los tres lugares que quedan para las semifinales (Dogos ya está clasificado), está completamente abierta.
Capibaras va por las semis: qué necesita para clasificar y asegurar localía
Con tres fechas por disputarse, la franquicia del Litoral depende de sí mismo para meterse entre los cuatro mejores. Además, aún tiene chances concretas de terminar primero o segundo y jugar una semifinal “en casa”.
Las posiciones actuales muestran a Dogos como líder con 46 puntos, seguido por Capibaras XV y Pampas con 40. Más atrás aparecen Selknam con 34, Tarucas con 29, Peñarol con 27; y sin chances, Yacaré XV con 13 y Cobras Brasil Rugby con 10.
Con doce puntos todavía en juego —y hasta 15 posibles contando bonus ofensivos—, Capibaras quedó muy bien perfilado, aunque todavía no tiene nada asegurado matemáticamente.
Cuándo puede clasificar Capibaras
• El escenario más directo para Capibaras es ganarle el sábado que viene a Selknam, un rival directo. Si suma cinco puntos y los chilenos no consiguen bonus, los del Litoral llegarían a 45, y su rival del no podría alcanzarlo más allá de los resultados en las dos fechas restantes.
• Si Capibaras gana dos de los tres partidos restantes, llegará al menos a 48 puntos (máximo 50). Con esa cifra, quedaría virtualmente clasificado, porque Selknam, Tarucas y Peñarol deberían tener cierres casi perfectos para alcanzarlo.
• En cambio, si Capibaras vence a Selknam y Tarucas —dos rivales directos— incluso perdiendo con Dogos, eliminaría buena parte de la amenaza de sus perseguidores.
Las chances de terminar primero
Aunque Dogos ya está clasificado, el primer puesto todavía no está definido. Capibaras puede terminar líder si logra un cierre muy fuerte y Dogos deja puntos en el camino.
Los cordobeses tienen 46 y todavía deben enfrentar a Peñarol, Capibaras y Yacaré.
Si Dogos gana solamente uno de esos encuentros y Capibaras gana el sábado y a los cordobeses, ambos con triunfos con bonus, el equipo de Galatro podría superarlo.
En definitiva, para poder terminar primero, la clave estará en la fecha 13, cuando Capibaras reciba a Dogos en Rosario, en un duelo que puede valer mucho más que cuatro o cinco puntos.
El objetivo más “realista”: terminar segundo
Finalizar entre los dos primeros es clave porque garantiza semifinal de local. Y allí Capibaras tiene una posibilidad muy concreta.
Hoy comparte el segundo puesto con Pampas, pero el calendario favorece parcialmente a la franquicia litoraleña porque los bonaerenses todavía deben enfrentar a Cobras este viernes (a priori, el partido más sencillo); pero luego le queda Selknam y cierra con Peñarol en Montevideo.
Dependiendo todo lo que ocurra en las fechas 12 y 13, la última fecha de Capibaras puede ser muy atractiva y decisiva: juega ante Tarucas en San Miguel de Tucumán. Justamente, otro equipo que puede llegar a ese último enfrentamiento con presión por clasificar.
Lo concreto es que el sábado que viene, Capibaras juega en Paraná Rowing ante Selknam. Ahí, debe dar el primer paso, el más importante.
El resto de lo que venga, será bienvenido para una franquicia que está jugando su primera temporada en una competencia tan exigente como el SRA.