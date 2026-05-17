En el año del debut se vistió de protagonista

El secreto del éxito de Capibaras, la franquicia de rugby del Litoral

Sin dudas, es la grata sorpresa del Súper Rugby Américas. Tiene columnas vertebrales desde sus inicios, pero los jugadores y la gente le dieron el plus. ¿El sueño?: llegar a semifinales en su primer año.