Lo que pudo ser relato o marketing se hizo realidad mucho antes de lo pensado: “Tres uniones, dos provincias, volvimos todos, somos Litoral”. Hoy la foto actual parece, además de hermosa, como algo fácil: Capibaras XV es protagonista del exigente Súper Rugby Américas, siempre compitió de igual a igual, está arriba y sueña con llegar a las semifinales en el año del bautismo de fuego.
El secreto del éxito de Capibaras, la franquicia de rugby del Litoral
Sin dudas, es la grata sorpresa del Súper Rugby Américas. Tiene columnas vertebrales desde sus inicios, pero los jugadores y la gente le dieron el plus. ¿El sueño?: llegar a semifinales en su primer año.
Desde esa fecha insignia e inolvidable (19 de septiembre de 29025), el comunicado de la UAR fue el lugar donde arrancó todo. “La Unión Argentina de Rugby y Litoral Rugby firmaron un acuerdo de representación comercial para la nueva franquicia que representará a la región del litoral en el Súper Rugby Américas 2026.
En el acto de la firma, participaron Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones.
“Además, estuvieron presente Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario y Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, como garantes principales del acuerdo. De esta manera, la franquicia será la cuarta representante argentina en el Súper Rugby Américas (SAR), junto con Dogos XV, Pampas y Tarucas”, finalizaba la oficialización.
Carlos Fertonani, CEO y cabeza visible de este gran desafío que es Capibaras XV, se rodeó desde un primer momento de gente “del rugby” para poder darle forma a un sueño que hoy es realidad. “Todas estas charlas, reuniones y viajes comenzaron hace más de dos años”, recuerdan.
Gabriel Bourdin, Martín Frutero, Carlos Gonella y Nahuel Caputto fueron quienes no dudaron en dar el “sí” desde un primer momento: los cuatro socios de la franquicia fueron respaldando, cada uno con su “coranzocito” en sus respectivos clubes, el desafío inicial.
La estructura competitiva, con Leo Senatore como indiscutido Embajador Deportivo, se apoyó en tres nombres fuertes: Nicolás Galatro (Olivos/Duendes) y dos ex Pumas: Nicolás Vergallo en los backs y Maximiliano Bustos (Universitario de Santa Fe) en los forwards.
Pero, lejos de tratarse de una simple inversión o una unidad económica de gente extraña u “oportunistas”, todo lo que hizo el CEO de la franquicia con sus cuatro socios fue de la mano y al mismo tiempo con las tres uniones de la región: Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Qué tienen en común las tres?: más de un cuarto de siglo de TRL. El Torneo Regional del Litoral se fue ganando con el correr de los años una etiqueta hermosa: “Es la mejor competencia del interior de la Argentina”.
Esa sinergia de las tres uniones logró algo fundamental: Capibaras XV, desde el vamos, se transformó en la única franquicia en jugar “todos los partidos de local” en la región Litoral del país. La decisión fue generando, desde el vamos, sentimiento y pertenencia. Se vio, desde el primer momento, el interés de chicos y grandes. “Desde la estructura de Súper Rugby Américas estamos sorprendidos por la explosión Capibaras en Argentina: ¡juegan todos los partidos con mucho público, a cancha llena!”, avisan.
Con esa idea de “proyecto a largo plazo” (a priori: primeros cinco años con renovación a otros cinco), hay una columna de apoyo determinante: la llamada “Academia Litoral” de la UAR en esta región de la Argentina, con un nombre en común que no es casualidad y se llama Nicolás Galatro, head coach de Capibaras.
Surgido en el Olivos Rugby Club de Buenos Aires, Galatro emigró a Italia en donde jugó en Petrarca, Padova, Roma y Catania, y terminó su carrera de jugador en Duendes de Rosario. Luego de esta etapa se desarrolló como Manager de la Academia Litoral de la Unión Argentina de Rugby: antes de Capibaras fue head coach de Cafeteros Pro y campeón con Dogos.
Como en muchos casos, el dato mata el relato: en la reciente participación de Los Pumitas en el marco del Rugby Championship M20 hubo once rugbiers convocados que surgieron de la llamada “Academia Litoral” que dirige Galatro.
Manuel Cúneo de San Juan RC (cuyano con buenos minutos en Capibaras), Bautista Benavides de Santa Fe Rugby Club, Agustín Ponzio de CRAI, Franco Marizza de Rowing, Basilio Cañas de Estudiantes de Paraná, Ignacio Zabella de Universitario de Rosario, Benjamín Ordiz de Los Caranchos, Mateo Tanoni de Jockey, Federico Narváez de CRAR, Álvaro Degratti de Atlético de Rosario y Juan Preumayer de Jockey de Rosario. De yapa, ocho de esos once pertenecen al plantel de la franquicia y seis de esos ocho ya debutaron en el Súper Rugby Américas con la casaca de Litoral Rugby.
Así se explica el secreto del éxito de Capibaras XV, a casi nada de concretar su primer e impensado sueño: meterse entre los cuatro mejores de la exigente competencia continental en su primer año, el del bautismo de fuego.
La idea de potenciar el rugby del Litoral va “ganando” adentro y afuera de la cancha el mismo tiempo. Los sponsors, los socios fundadores, quienes viven la Experiencia Capibaras y la gente de los clubes que compra los tickets disfrutan cada partido como una fiesta. “Eso que logró Capibaras es lo más difícil, porque no se trata de un club donde vas de chico, jugás ahí y te hacés simpatizante. Sin embargo, la idea prendió “de una” en la gente. Después de un puñado de meses podemos decir que hay hinchas de Capibaras”, se escucha en las inmediaciones del Hipódromo de Rosario donde la franquicia completará cuatro partidos, ya jugó dos en Sauce Viejo y falta el del sábado 23 contra los chilenos en Paraná.
Ahora, con dos juegos en casa (los chilenos en Paraná y Dogos en Rosario) y un duro viaje en la ruta a Tucumán (se cierra con Tarucas), todos abren juego y hacen cálculos. El Capi-GPS marca el viaje hasta un lugar llamado semifinales del Súper Rugby Américas. Pensar esto hace seis meses era algo utópico.
El apoyo: sponsors y Estado
Capibaras es la única franquicia que juega, de local, todos sus partidos en la región Litoral: Rosario, Santa Fe, Paraná. Para semejante apuesta es determinante el apoyo de los Gobiernos provinciales y municipales, como así también los sponsors y socios fundadores.
“Se hizo un gran trabajo en conjunto de las tres uniones y dos provincias para tener Capibaras. Ahora toca en la capital de Entre Ríos, acá en Paraná. Para nuestro club como anfitrión, con 110 años de vida, es un orgullo enorme que Rowing reciba el primer partido profesional de rugby en toda su historia. Está todo el club comprometido, no sólo el rugby...¡todas las disciplinas trabajando!. Del mismo modo, decidimos hacer una inversión importante en obras que van a quedar para siempre. Esperamos una multitud y vivir una fiesta”, Gabriel Bourdin, Franquicia Capibaras.
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