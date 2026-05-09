El invicto, a salvo…el sueño, intacto. Capibaras le puso calor y color a la noche más fría del año en las magníficas instalaciones de Santa Fe Rugby, fue una aplanadora contra los paraguayos de Yacaré, volvió a golear adentro y afuera de la cancha en Sauce Viejo para darle forma al gran sueño de alcanzar las semifinales. La próxima Capi-parada será el sábado 23 de mayo contra los poderosos chilenos de Selknam en la capital de la provincia de Entre Ríos.
Otra fiesta multitudinaria de Capibaras con la gente en Sauce Viejo
En la cancha y en las tribunas, el equipo gana, gusta y golea. Vuelve a jugar el sábado 23 con los chilenos de Selknam en Paraná: el sueño de llegar a las semifinales con los más poderosos, al alcance de la mano.
Así, se completará uno de los objetivos de la franquicia: jugar todos los partidos de local en el Súper Rugby Américas en la región Litoral: Hipódromo de Rosario, Santa Fe Rugby en Sauce Viejo y ahora Paraná.
“La Tortuguita se prepara para un partido histórico. El 23 de mayo @capibaras_xv será local de @selknam.rugby por la fecha 12 del Súper Rugby Américas en nuestra casa. Vení a alentar, a disfrutar del club y a ser parte de este momento único”, anuncia con orgullo Rowing.
La gente, con su colorido (volaron las bufandas), le puso calor en el “Santa” en una noche fría. El resto del calefactor lo activó el equipo de Nico Galatro a puro rugby. Unas 5.000 personas disfrutaron de “Capi” (mascota oficial de los Juegos Suramericanos), Capibardo (la mascota de Litoral Rugby), de la buena música, comida, bebida y armaron otra Capi-fiesta, con el sueño de las semifinales a la vuelta de la esquina.
“Súper Rugby Américas: Capibaras XV fue imparable y goleó 53-21 a Yacare XV para poner un pie en semifinales”, titula ESPN que televisó el partido desde Sauce Viejo para todo el continente.
En el medio tiempo, los titulares de la franquicia recibieron las declaraciones de interés del Senador “Paco” Garibaldi, el Intendente Juan Pablo Poletti y el Diputado Nacional Pablo Farías, permanentes colaboradores en este tipo de acontecimientos deportivos. Del mismo modo, se llevaron la camiseta de Capibaras XV como recuerdo de otra noche inolvidable.
Lautaro Cipriani, con un show de tries y buena actuación, se quedó con el MVP, el premio al mejor jugador del partido que era auspiciado por Diario El Litoral y entregó el CEO Nahuel Caputto.
Ahora, apenas unos días de descanso y a volver con todo a la Casa Capibaras en el Hipódromo de Rosario: recuperar lesionados, entrenar y soñar. El partido con los chilenos en Paraná está a casi nada. El sueño de las semifinales, siendo la sensación en el Súper Rugby Américas, también.
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