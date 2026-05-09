Sensación del torneo

Otra fiesta multitudinaria de Capibaras con la gente en Sauce Viejo

En la cancha y en las tribunas, el equipo gana, gusta y golea. Vuelve a jugar el sábado 23 con los chilenos de Selknam en Paraná: el sueño de llegar a las semifinales con los más poderosos, al alcance de la mano.