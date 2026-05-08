Capibaras XV volverá a presentarse este viernes en la región cuando reciba a Yacaré XV en Sauce Viejo, en el arranque de la undécima fecha del Súper Rugby Américas. El partido se jugará en la cancha principal de Santa Fe Rugby Club, la “Casa Capibaras”, y finalmente comenzará a las 20.06, una hora más tarde de lo previsto en un principio.
Juegan Capibaras XV contra Yacaré; seguí el partido en vivo
La franquicia del Litoral recibe este viernes a Yacaré XV en Santa Fe Rugby Club, por la fecha 11 del Súper Rugby Américas. Llega con cuatro triunfos seguidos, cambio de horario y cuatro retoques en la formación.
El equipo del Litoral llega a este compromiso en uno de sus mejores momentos desde que empezó el torneo. Arrastra cuatro victorias consecutivas y buscará extender esa racha en un tramo del campeonato que empieza a acercarse al cierre de la fase regular. Enfrente estará Yacaré, en un cruce con valor directo para la tabla y también para la confianza del plantel.
Vuelve Capibaras a Sauce Viejo
El escenario será el mismo en el que la franquicia regional jugó su único partido anterior en Santa Fe Rugby. Aquel antecedente fue el 28 de febrero, por la fecha 2, y terminó con una goleada 54-12 sobre Cobras de Brasil. Ahora, con otra atmósfera y otro contexto de campeonato, el equipo intentará repetir una noche fuerte en la sede santafesina.
La expectativa en Sauce Viejo también pasa por el marco que se espera en las tribunas. Santa Fe Rugby preparó una jornada con su flamante iluminación, entradas populares a 15.000 pesos y beneficios para los clubes de las tres uniones. Además, los menores de 14 años que asistan con la indumentaria de su club podrán ingresar sin pagar.
La “Experiencia Capibaras” y una noche especial
El partido no se pensó solo como un evento deportivo. También volverá a montarse la llamada “Experiencia Capibaras”, una propuesta que combina butaca asegurada, camiseta oficial, catering, música, DJ y distintas atracciones alrededor del espectáculo. Para este cruce ante Yacaré, el paquete fue ofrecido a 130.000 pesos.
Ese costado social y de evento forma parte del crecimiento de la franquicia en la región. La apuesta es que cada localía se transforme en una experiencia más amplia que el partido mismo, algo que ya había tenido buena respuesta en otras presentaciones y que ahora buscará repetirse en Sauce Viejo.
Cuatro cambios para enfrentar a Yacaré
Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos y Nicolás Vergallo resolvieron cuatro cambios respecto del equipo que consiguió una valiosa victoria frente a Pampas en Rosario. Dos de esas variantes son obligadas por lesión: no estarán Manuel Bernstein, que arrastra un esguince en un tobillo, ni Bautista Estellés, con una lesión similar en un codo. En sus lugares entrarán Jerónimo Gómez Vara y Bruno Heit.
Además, Ignacio Dogliani volverá a la titularidad con la camiseta número 10, algo que no ocurría desde el 30 de marzo ante Dogos en Córdoba. También se invertirá el rol entre Bernardo Lis y Martín Vaca: el hooker de Duendes irá desde el arranque y el cordobés esperará en el banco. Entre los suplentes, además, reaparecen Ignacio Gallo y Francisco Lluch.
Capibaras formará con Diego Correa, Bernardo Lis y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini como capitán, Felipe Villagrán y Jerónimo Gómez Vara; Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. En el banco estarán Martín Vaca, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenón, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Francisco Lluch.
Bertazza, el árbitro de la apertura de la fecha
El encargado de controlar las acciones será Tomás Bertazza. El árbitro bonaerense fue designado para el partido que abrirá la fecha 11 del Súper Rugby Américas en Sauce Viejo, en una jornada que también tendrá actividad en Chile, Brasil y otros escenarios del tramo final de la etapa regular.
Para Capibaras, el partido ante Yacaré tendrá un doble peso. Por un lado, defender el gran momento que atraviesa en el torneo. Por el otro, volver a darle a su gente una noche importante en la región, con la sensación de que cada fecha ya empieza a jugarse con otra tensión y otra mirada sobre lo que puede venir.