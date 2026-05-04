Las espectaculares instalaciones de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo preparan, con su flamante iluminación, una fiesta similar a la que se dio cuando Capibaras XV goleó a Cobras de Brasil. Es que este viernes, a la tardecita (a las 19 o las 20), la franquicia Litoral Rugby espera por los paraguayos de Yacare con una multitud en las tribunas del “Santa”.
Rugby en Sauce Viejo: ¿Cómo es la "Experiencia Capibaras"?
La franquicia de Litoral Rugby, que es la gran sorpresa, busca mantener el invicto en la región y recibe a los paraguayos de Yacare. Los clubes de la Unión Santafesina de Rugby venden los ticktes con beneficios: menores de 14 años con su camiseta ingresan gratis.
Las entradas, verdaderamente populares a 15.000 pesos, están (además de la ticketera oficial) en manos de todos los clubes de las tres uniones, con dos cuestiones muy importantes: 1) De cada entrada que se compra en cada club, hay un beneficio directo para la institución; 2) Los menores de 14 años, con la indumentaria de cada club, ingresan sin pagar entradas.
Además de esta acción, importante para los clubes, se activa la comercialización de la llamada “Experiencia Capibaras”, una original idea de la franquicia que logró la aceptación de los fanáticos en los partidos que hasta ahora se jugaron de local.
“Es una idea para llegar al partido, tener una butaca disponible, llevarse una camiseta oficial de regalo como recuerdo y la posibilidad de compartir un catering con comidas y bebidas a disposición de quien adquiera la Experiencia Capibaras. Es vivir el evento deportivo como una salida social al mismo tiempo: hay música, DJ y atracciones varias. Para este cruce Capibaras XV-Yacare, la Experiencia Capibaras tiene un costo de 130.000 pesos”, explican a El Litoral.
Incluso, por los tres partidos que quedan en la región (el de Sauce Viejo ante Yacare, con Dogos en Rosario y contra los chilenos en Paraná) el combo se comercializa a 250.000 pesos buscando las semifinales.