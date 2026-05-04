Este viernes a la tardecita en el "Santa"

Rugby en Sauce Viejo: ¿Cómo es la "Experiencia Capibaras"?

La franquicia de Litoral Rugby, que es la gran sorpresa, busca mantener el invicto en la región y recibe a los paraguayos de Yacare. Los clubes de la Unión Santafesina de Rugby venden los ticktes con beneficios: menores de 14 años con su camiseta ingresan gratis.