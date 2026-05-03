Con otra actuación cinematográfica más montaje perfecto en el Hipódromo de Rosario, show adentro del campo y tribunas llenas en el feriado laboral, Capibaras XV metió otro pleno contra Pampas XV y se mete de lleno para pelear los esperados playoffs de final de temporada, un sueño que parecía ser utópico cuando arrancó el debut de la franquicia litoraleña en la competencia continental.
Capibaras ya es la sorpresa del Súper Rugby Américas: ¡explota Sauce el viernes!
El equipo del Litoral dio otro fuerte golpe en la mesa: venció a Pampas con un Hipódromo de Rosario que vivió otra fiesta. Soñando con las semifinales, habrá una Copa en disputa y Premio El Litoral al mejor jugador del partido.
Un triunfo que lo mete de lleno en la pelea por las semifinales
Más allá de la victoria de los chilenos (Selknam ratificó su fortaleza como local y derrotó a Peñarol por 41-26 en Santiago), la derrota de Tarucas pone los nervios de puntas a los tucumanos. Capibaras, por ejemplo, que está tercero con 32 le sacó 9 de distancia al equipo del NOA, cuando quedan cuatro capítulos para ir a las semifinales.
Es por eso que este viernes (en las próximas horas se confirmará el horario oficial: estaba para las 19 pero podría arrancar a las 20) se vivirá una fiesta del rugby desde muy temprano, similar a la que armó el equipo del Litoral cuando goleó a Cobras de Brasil en las impecables instalaciones de Santa Fe Rugby. Otra vez, en Sauce, defendiendo un dato no menor: el equipo está invicto en la región.
Las entradas comenzarán a venderse este lunes, con el incentivo que cada simpatizante, jugador y/o amante del rugby podrá adquirir su entrada en cada uno de los clubes de la Unión Santafesina de Rugby (USR), colaborando de manera directa con la institución.
Lo que se vivirá desde horas tempranas será una fiesta ovalada en el “Santa”: se activará el patio de sponsors, estará habilitada la llamada “Experiencia Capibaras”, habrá un stand de los Juegos Suramericanos con la presencia de “Capi” (es la mascota oficial de los Juegos) y “debutará” por estas tierras Capibardo, la flamante mascota que arrancó con buena energía en el Hipódromo de Rosario: ¡jugó al rugby con los más chicos, se sacó fotos y Capibaras XV le ganó a Pampas para dar la gran sorpresa de la fecha y quedar terceros!.
La fecha 10 dejó dos batacazos: el ruido de Capibaras al ganarle a Pampas y otro paso en falso de Tarucas. La Gaceta titula: “Tarucas perdió con Dogos y se complica en el Súper Rugby Américas”. En la bajada explican: el equipo de Álvaro Galindo cayó 18-13 en Córdoba, sumó su cuarta derrota consecutiva y quedó a ocho puntos de la zona de semifinales, con solo cuatro fechas por jugar en el torneo.
“Hoy, el equipo retrocede en todos esos aspectos. Y aunque se mantuvo en partido y cayó apenas 18-13, el conjunto de Álvaro Galindo sigue sin encontrar el camino para dar vuelta la página en el Súper Rugby Américas. Y la ilusión de meterse en semifinales empieza a desvanecerse.
“El contexto tampoco ayuda. La racha de cuatro derrotas consecutivas (Capibaras, Selknam, Peñarol y ahora Dogos) expone el peor momento del equipo en la temporada y, por ahora, no aparecen respuestas. Para colmo, Selknam hizo lo suyo: venció a Peñarol 41-26 y se afirmó en el cuarto puesto. La distancia se estira: Tarucas suma 24 puntos y quedó a ocho de la zona de clasificación.
“Una diferencia considerable si se tiene en cuenta que solo quedan cuatro partidos en el calendario y el próximo será contra Pampas, un rival al que la franquicia del NOA nunca le pudo ganar. Y, por más de que el objetivo de que el Súper Rugby Américas es desarrollar a los talentos argentinos, los fanáticos tucumanos del rugby no quitan la mirada de la calculadora”, cierra el diario tucumano.
El torneo entra en su tramo decisivo y aprieta la tabla
Como se sabe, este fin de semana se disputó la décima fecha de la edición 2026 del Súper Rugby Américas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Dogos XV se mantiene como único líder tras derrotar de manera ajustada a Tarucas, en en un partido en el que fue superior, por 18 a 13. Además, Capibaras le ganó a Pampas XV por 28 a 21, Yacaré y Cobras Brasil empataron 25 a 25, y Selknam dio la sorpresa y venció por 41 a 26 a Peñarol.
La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos de la fecha 11. Capibaras vs. Yacaré - Viernes 8 de mayo a las 19 o a las 20; Selknam vs. Dogos XV - Sábado 9 de mayo a las 15; Cobras Brasil vs. Peñarol - Domingo 10 de mayo a las 14; Pampas vs. Tarucas - Lunes 11 de mayo a las 18.
La tabla quedó así: Dogos XV: 41 puntos; Pampas: 38; Capibaras: 32; Selknam: 31; Tarucas: 23; Peñarol: 21; Yacaré: 16; Cobras Brasil: 8.
El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025, en tanto, volvió a ganar Peñarol.