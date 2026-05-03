En SFRC recibe a la franquicia paraguaya Yacaré

Capibaras ya es la sorpresa del Súper Rugby Américas: ¡explota Sauce el viernes!

El equipo del Litoral dio otro fuerte golpe en la mesa: venció a Pampas con un Hipódromo de Rosario que vivió otra fiesta. Soñando con las semifinales, habrá una Copa en disputa y Premio El Litoral al mejor jugador del partido.