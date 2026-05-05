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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
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Este viernes en Santa Fe Rugby

Cambio de horario: Capibaras y Yacaré juegan a las 20 hs.

El partido estaba previsto una hora antes. El jueves se realizá el Captain Run. El Litoral entregará el premio al jugador del partido (MVP).

Manuel Bernstein avanza pese al tackle. En su apoyo, Enzo Avaca. Seguramente ambos, serán titulares el viernes. Foto: Marcelo Manera.Manuel Bernstein avanza pese al tackle. En su apoyo, Enzo Avaca. Seguramente ambos, serán titulares el viernes. Foto: Marcelo Manera.
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Capibaras XV está pasando un gran momento deportivo, luego de cuatro victorias consecutivas. Y pretende extender esta situación en el tiempo.

Y lo inmediato es lo que ocurrirá el próximo viernes. Con cambio de horario confirmado (será a las 20:06 el inicio y no una hora antes tal como estaba previsto), la franquicia del Litoral recibe a su par de Paraguay, Yacaré XV.

El escenario será el mismo que el que se utilizó en la fecha 2 ante Cobras: la cancha principal de Santa Fe Rugby Club, la “Casa Capibaras” del equipo en Sauce Viejo.

Ese único antecedente en cancha del “tricolor”, data del 28 de febrero y fue positivo: terminó con goleada 54 a 12 ante Cobras de Brasil.

El equipo que salió a la cancha de Santa Fe Rugby por la fecha 2 ante Cobras. 10 de esos 15, iniciaron el último encuentro ante Pampas. Foto: Matías Pintos.El equipo que salió a la cancha de Santa Fe Rugby por la fecha 2 ante Cobras. 10 de esos 15, iniciaron el último encuentro ante Pampas. Foto: Matías Pintos.

¿Quién jugará?

Correa, Vaca, Avaca, Colidio, Bur, Gandini, Villagrán, Bernstein, Sugasti, Baronio, Dicapua, Chesini, Estellés, Cipriani y Rossetto, arrancaron el partido ante Pampas.

Tratando de hacer cierto “paralelo” con el equipo que ya sabe lo que es “saltar a la cancha” de Sauce Viejo desde el arranque, 10 podrían repetir de aquel encuentro ante los brasileros: Correa, Colidio, Bur, Gandini, Villagrán, Bernstein, Sugasti, Chesini, Cipriani y Rossetto.

En aquel último día del segundo mes de 2026, también jugaron unos minutos Rodríguez, Orsetti, Grenón, Lovell, Estellés y Baronio, hoy parte habitual de los 23 convocados, incluso, en el caso de Estellés y Baronio, hoy son titulares.

Lautaro Cipriani y Lucas Bur. Dos que "la rompieron" el viernes pasado ente la franquicia con base en Buenos Aires. Foto: Matías Pintos.Lautaro Cipriani y Lucas Bur. Dos que "la rompieron" el viernes pasado ente la franquicia con base en Buenos Aires. Foto: Matías Pintos.

Soñar no cuesta nada…

Si Capibaras tiene un resultado positivo el viernes ante Yacaré, y si el lunes cuando se cierre la la undécima fecha, Tarucas vence a Pampas en Buenos Aires, las franquicia del Litoral tendría chances firmes de quedar segunda en la tabla de posiciones.

De esa manera, le quedaría depender de sí mismo para mantener ese lugar y garantizar la semifinal en el Hipódromo de Rosario.

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