Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el habitual Captain Run, se dio a conocer el equipo de Capibaras XV que enfrentará este viernes desde las 20:06, en la apertura de la undécima fecha del Súper Rugby Américas, a Yacaré XV.
En Sauce Viejo, Capibaras va con tres cambios ante Yacaré
Respecto al partido con Pampas, Galatro, Bustos y Vergallo confirmaron a Lis, Gómez Vara y Heit desde el arranque Este viernes a las 20:06 (hora oficial), se abre la fecha 11.
Teniendo en cuenta el equipo que obtuvo una valiosa victoria el pasado 1° de mayo en Rosario frente a Pampas, la franquicia del Litoral tendrá tres modificaciones.
No estarán presentes por lesión Manuel Bernstein y tampoco Bautista Estellés. En el caso del tercera línea de CRAI, viene arrastrando un esguince en unos de sus tobillos. En tanto que el back de Plaza, tiene una lesión similar pero en uno de sus codos.
Estas modificaciones son las “obligadas” por lesión. Jerónimo Gómez Vara y Bruno Heit ocuparán dichos lugares.
En tanto, otro que vuelve a la titularidad es Ignacio Dogliani, que volverá a usar la camiseta número 10. La última vez fue el lunes 30 de marzo en Córdoba, ante Dogos.
Vale la pena aclarar, sobre todo por el tema de los lesionados que el fin de semana que comienza el viernes 15 de mayo, no hay fecha del SRA, con lo cual ese tiempo “juega a favor” de las correspondientes recuperaciones.
Además, entre los suplentes, vuelven a ser tenidos en cuenta Ignacio Gallo y Francisco Lluch.
Los 23
Capibaras XV: 1- Diego Correa, 2- Bernardo Lis y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini (Capitán), 7- Felipe Villagrán y 8- Jerónimo Gómez Vara; 9-Alejo Sugasti e 10- Ignacio Dogliani; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Martín Vaca, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Francisco Lluch.